英特爾示警 下半年景氣不明

英特爾第1季財報表現創下歷史次高紀錄，但坦言受企業與政府部門對資料中心需求正在放緩，對下半年景氣有疑慮。英特爾是繼博通、台積電後，第三家對下半年景氣持謹慎態度的半導體大廠。台灣的筆電代工廠也表示，上半年出貨量沒有問題，下半年景氣目前還看不清楚。

半導體業人士表示，雲端、資料中心與5G等相關業務，是英特爾短期業績重要支撐，但後續挑戰仍在。包括疫情影響終端需求；未來蘋果電腦計畫採用自家開發處理器，讓投資人對於英特爾個人電腦處理器產品線的需求高度關注。

英業達總經理巫永財指出，在家上班、教育需求讓代工廠現在滿手訂單，客人追著跑，第2季業績將大幅成長，下半年能見度不高。他擔心歐美市場需求下滑，直言要觀察未來歐洲與美國的市場需求狀況。

巫永財說，今年伺服器可以有5%至9%的成長，主要是來自資料中心伺服器的需求。但企業端伺服器則因疫情影響，讓企業減少資本支出，企業端伺服器展望保守，下半年整體伺服器狀況仍難預估。

仁寶總經理翁宗斌之前表示，第2季需求有高達九成以上來自在家工作的訂單，尤其美國大公司要求員工在家工作，員工的家用桌機效能不夠，爆發出商用筆電的需求。線上學習的風潮也推升筆電需求暢旺。目前通路上筆電庫存「負數」，沒有什麼庫存，但這一波需求應該不只是補庫存的需求而已。

英特爾過去一段時間苦於處理器缺貨，目前缺貨情況已紓解，預計將於5月推出最新第10代桌機處理器，並已宣布下半年將推出第11代筆電處理器，產品陸續到位。但是缺貨已經導致超微獲得市場地位，且新品上市遇到疫情衝擊，銷售有待觀察。另外，英特爾第2季的財測預估，不如分析師預期，主要是因開發下一代新產品，即10奈米製程的成本增加。

英特爾執行長史旺表示，通路正在回補庫存，使得第2季可能還可以看到部分產品的需求強勁，但上半年的大量拉貨，也導致下半年的需求成為一個問號。