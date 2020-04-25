聽新聞
test
0:00 / 0:00

英特爾示警 下半年景氣不明

經濟日報 / 記者蕭君暉鐘惠玲／台北報導
Intel上季營收與獲利均優於預期，但坦言受企業與政府部門對資料中心需求正在放緩，對下半年景氣有疑慮。 路透
Intel上季營收與獲利均優於預期，但坦言受企業與政府部門對資料中心需求正在放緩，對下半年景氣有疑慮。 路透

英特爾第1季財報表現創下歷史次高紀錄，但坦言受企業與政府部門對資料中心需求正在放緩，對下半年景氣有疑慮。英特爾是繼博通、台積電後，第三家對下半年景氣持謹慎態度的半導體大廠。台灣的筆電代工廠也表示，上半年出貨量沒有問題，下半年景氣目前還看不清楚。

半導體業人士表示，雲端、資料中心與5G等相關業務，是英特爾短期業績重要支撐，但後續挑戰仍在。包括疫情影響終端需求；未來蘋果電腦計畫採用自家開發處理器，讓投資人對於英特爾個人電腦處理器產品線的需求高度關注。

英業達總經理巫永財指出，在家上班、教育需求讓代工廠現在滿手訂單，客人追著跑，第2季業績將大幅成長，下半年能見度不高。他擔心歐美市場需求下滑，直言要觀察未來歐洲與美國的市場需求狀況。

巫永財說，今年伺服器可以有5%至9%的成長，主要是來自資料中心伺服器的需求。但企業端伺服器則因疫情影響，讓企業減少資本支出，企業端伺服器展望保守，下半年整體伺服器狀況仍難預估。

仁寶總經理翁宗斌之前表示，第2季需求有高達九成以上來自在家工作的訂單，尤其美國大公司要求員工在家工作，員工的家用桌機效能不夠，爆發出商用筆電的需求。線上學習的風潮也推升筆電需求暢旺。目前通路上筆電庫存「負數」，沒有什麼庫存，但這一波需求應該不只是補庫存的需求而已。

英特爾過去一段時間苦於處理器缺貨，目前缺貨情況已紓解，預計將於5月推出最新第10代桌機處理器，並已宣布下半年將推出第11代筆電處理器，產品陸續到位。但是缺貨已經導致超微獲得市場地位，且新品上市遇到疫情衝擊，銷售有待觀察。另外，英特爾第2季的財測預估，不如分析師預期，主要是因開發下一代新產品，即10奈米製程的成本增加。

英特爾執行長史旺表示，通路正在回補庫存，使得第2季可能還可以看到部分產品的需求強勁，但上半年的大量拉貨，也導致下半年的需求成為一個問號。

英特爾 筆電

延伸閱讀

英特爾觀望疫情 全年財測喊卡

台積電傳咬蘋果Mac處理器大單

蘋果自行開發Mac處理器 將由台積電代工生產

經濟不確定性增加 英特爾取消全年財測

相關新聞

英特爾示警 下半年景氣不明

英特爾第1季財報表現創下歷史次高紀錄，但坦言受企業與政府部門對資料中心需求正在放緩，對下半年景氣有疑慮。英特爾是繼博通、台積電後，第三家對下半年景氣持謹慎態度的半導體大廠。台灣的筆電代工廠也表示，上半年出貨量沒有問題，下半年景氣目前還看不清楚。

AirPods出貨下修 牽動台廠

新款iPhone SE熱賣，但真無線藍牙耳機AirPods系列出現變化。天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，在新冠肺炎疫情爆發後，第二代AirPods需求顯著下滑，AirPods Pro需求反而提升，他示警預估今年AirPods系列出貨8,000-9,000萬部，低於疫情爆發前市場預估的1-1.2億部；點名軟硬板供應商華通、燿華恐是最大輸家，英業達第3季出貨比重恐大降。

產能恢復八成 鴻海武漢廠招5,000人

鴻海集團武漢廠相關人士表示，兩周內招聘新入職員工5,000多人，大多數人來自湖北，目前園區產能已經恢復八成，加緊完成各種訂單，接下來還將招聘3,000人。

新iPhone SE熱銷 供應鏈進補

蘋果新機iPhone SE昨（24）日開賣，在大陸官網發貨時間約為一到兩周，每人限購兩部；台灣要等兩周才會到貨；台灣的電信業者和電商平台紛紛繳出短時間內銷售一空的成績單，首周末銷售狀況相當不錯，有利推升主力供應商和碩與鴻海第2季業績。

乙盛馬國廠 延長停工

模具大廠乙盛-KY （5243）昨（24）日公告，配合馬來西亞政府為防範新冠肺炎疫情，採取全國管制防疫措施，原定行動管制令4月28日到期，將延長至5月12日，由於乙盛墨西哥廠目前也因防疫處於停工，預料海外廠陸續停工，將影響乙盛本季營收表現。

疫情相關垃圾訊息氾濫 Google：每天逾2.4億則

新冠肺炎疫情帶動居家工作和教學，卻也帶來網路安全風險。Google今天表示，過去1週每天有1800萬封疫情相關的惡意程式...

聯發科攜手新北市 推動科技人才扎根

聯發科教育基金會今天與新北市教育局簽訂合作計畫，將協助培育程式應用師資，並捐贈新北市500套物聯網教學套件，推動科技人才...

SEMI：3月北美半導體出貨月減6.8% 供應鏈後市不看淡

出貨額22.1億美元

蘋果自行開發Mac處理器 將由台積電代工生產

蘋果（Apple）將甩開英特爾（intel）自行生產Mac系列處理器？彭博資訊引用知情人士透露，蘋果正計畫於2021年開...

郭明錤：今年AirPods系列出貨9,000萬部 3台廠恐受影響

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，在新冠肺炎疫情爆發後，第二代AirPods需求顯著下滑，AirPods Pro需求...

華為新品 鎖定女性

華為昨（23）日晚上發表專攻女性消費者Nova產品線Nova 7系列新品，售價人民幣2,999元起（約新台幣1.26萬元），Nova 7 Pro 要價3,699元（約新台幣1.55萬元）、Nova 7 SE價格是2,399元（約新台幣1萬元），昨天起在大陸啟動預售，4月28日正式上市。

振樺電董事改選名單 祥碩沈振來獲得提名

工業電腦振樺電昨（23）日董事會提名華碩前執行長、現任祥碩董事長沈振來為董事改選名單，如無意外，沈振來可望成為振樺電今年董事會新成員。

熱門新聞

中油嚴重虧損 杜紫宸：過去油價漲獲益怎不吭聲？

華航正名案牽動總座卡位戰 三方人馬角力暗潮洶湧

航空業最大紓困 台銀華航、長榮紓困貸款簽約

餐飲、百貨3月慘 營收大跌

謝金河：台灣儲蓄高 發現金不一定有效

蘋果自行開發Mac處理器 將由台積電代工生產

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。