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疫情相關垃圾訊息氾濫 Google：每天逾2.4億則

中央社 / 台北24日電
Google表示，過去1週每天有1800萬封疫情相關的惡意程式和網路釣魚郵件，且每天有超過2.4億則與疫情相關的垃圾訊息。 美聯社、路透
Google表示，過去1週每天有1800萬封疫情相關的惡意程式和網路釣魚郵件，且每天有超過2.4億則與疫情相關的垃圾訊息。 美聯社、路透

新冠肺炎疫情帶動居家工作和教學，卻也帶來網路安全風險。Google今天表示，過去1週每天有1800萬封疫情相關的惡意程式和網路釣魚郵件，且每天有超過2.4億則與疫情相關的垃圾訊息。

Google帳戶安全認證與反濫用資深總經理瑞雪（Mark Risher）在官方部落格發文指出，Google安全系統已經偵測到網路垃圾郵件的新型態，例如偽裝成慈善機構、非營利組織對抗新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的相關內容，或是公司主管寄給遠距工作員工的信件，甚至是醫療保健相關的疫情通知，藉此引誘人們點擊釣魚連結。

Google也發現，惡意程式偽裝成各大網站的登入頁面，包含熱門社群媒體帳戶、健康機構，甚至是美國約翰霍普金斯大學的武漢肺炎疫情地圖。

瑞雪說，為了保護用戶免於這些風險，Google已經為Google產品架設進階安全防護措施，自動辨識和阻隔安全威脅。例如Gmail的機器學習模型已經能判別及過濾99.9%以上的垃圾訊息、網路釣魚和惡意程式。

Google內建的安全機制也能在用戶瀏覽網頁時提供更多保護，像是在進入詐騙網站之前發出警示，或是在Google Play下載App時預先掃瞄。

瑞雪提醒，許多與疫情相關的垃圾訊息以釣魚電子郵件形式出現，因此在點擊連結或採取任何行動之前應謹慎評估。當用戶收到的電子郵件要求提供個人資料，例如住址、銀行帳戶，更要提高警覺。

此外，釣魚連結所嵌的網址通常會模仿已經存在的網站，差別可能在於多一個或少一個英文字母，用戶要詳細檢查。瑞雪建議，在使用電腦桌機時，將滑鼠游標移到超連結上方，或是使用手機時長按超連結，預先查看超連結連接的網址為何。

Google 疫情 肺炎

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