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friDay購物新iPhone SE開賣 一小時內現貨完售

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

friDay購物iPhone SE 2020於今（24）日正式開賣，開賣首日3小時內首批現貨500組旋即全數售鑿，其中以128G 黑色款最受歡迎，friDay購物獨家推出的回饋－千元配件二選一組合（Zikko自帶線行動電源／MOMAX UD12無線充電盤），以無線充電盤組合銷量占7成表現最好。

friDay購物iPhone SE 2020新機銷售狀況以128G黑色款為冠軍機種，新機消息發布後，相較於近年定價年創新高的旗艦機種更為平價，在新冠肺炎嚴重影響民生生計問題的此時，無疑讓有新機需求又有預算考量的消費者得到一場及時雨，且恰逢母親節將至，售價較平價的iPhone SE無疑是今年最受歡迎的禮物選項。

iPhone SE iPhone 無線充電

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