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電信商開賣新iPhone SE開紅盤 128GB銷售最夯

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

新款iPhone SE 在台開賣，受到新冠肺炎疫情影響，電信商將銷售主戰場轉往線上，中華電信、亞太電信今（24）日直接開賣，中華官網不到半小時iPhone SE 256GB三個顏色均顯示「已售完」，至於有預購活動的台灣大、遠傳電信也開出銷售佳績，截至中午數據顯示，128GB最受台灣消費者青睞。

受到新冠肺炎影響，為避免人潮大量聚集，今年電信業者均未舉辦大型iPhone SE實體門市開賣儀式，而將銷售主戰場轉往線上。

加上今日早上下雨、天氣濕冷，電信實體門市冷清清，以往年新機開賣指標台北市信義商圈三大電信門市為例，今日一早都未出現大量排隊人潮。

中華電信先前並未開放預購，今日線上、實體門市同步開賣，8點線上開放銷售，不到半小時iPhone SE 256GB三個顏色均顯示「已售完」，截至中午前，iPhone SE 128GB紅色、白色首批到貨也都銷售一空。

台灣大電商雙雄momo與myfone購物今早8時開賣蘋果iPhone SE，截至中午爲止，首波預購銷售數量已超過8成，其中，電商銷售數以128G最夯，約佔7成；顏色部分黑色則佔5成，白色佔3成。

台灣大指出，由於疫情影響，加上開賣日天氣濕冷，許多民眾改在網路購機，不過，仍有門市首位熱情的果粉，今早在門市11點開始營業時，就直接選購128GB的黑色空機。

遠傳部分，截至中午前完成申辦的比例，較去年iPhone 11首賣當日成雙倍成長，原廠供貨比例較少的紅色iPhone SE 128G2和256G，也已於開賣前在遠傳官網預約一空，顯示破天荒超平價的iPhone SE，配合母親節送禮需求，對果粉具有高度吸引力。

至於亞太電信與中華一樣，選擇今日直接開賣iPhone SE，繼先前公佈手機資費後，數位門市為回饋果迷，今日宣佈萬元以下綁約購機優惠資費。

亞太電指出，今日早上8點於數位門市正式開賣iPhone SE，紛紛湧入眾多消費者上線，網站流量較平日增長近50%，短短3小時，數位門市截至11點，售出銷貨量超過5成，熱銷的容量規格和顏色，以搭配低資費、輕鬆入手的白色和64GB最受歡迎。

iPhone iPhone SE 中華電信

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