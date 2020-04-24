蘋果自行開發Mac處理器 將由台積電代工生產

蘋果（Apple）將甩開英特爾（intel）自行生產Mac系列處理器？彭博資訊引用知情人士透露，蘋果正計畫於2021年開始，Mac系列將搭載自行開發設計處理器晶片，且將交由台積電（2330）以5奈米代工生產。若消息成真，台積電將是繼超微之後，又一次取得CPU晶片重大成功；三家公司對此均拒絕發表評論。

該報導指出，知情人士透露，蘋果計畫在2021年開始銷售帶有自己的主處理器的Mac電腦，在Mac系列中至少推出一款自家研發處理器晶片，預計從目前的採用英特爾處理器的Mac筆電中，轉移更多數量來採用自家處理器。

該處理器計畫將採用ARM架構，交由台積電5奈米來生產，將與蘋果下一世代iPhone和iPad Pro中使用相同製程。報導分析，蘋果為何捨棄英特爾而自行開發處理器，為了讓Mac系列有更好性能並與競爭對手產品有所區隔，使Mac、iPhone和iPad在運行有相同的基礎技術，更加容易整合應用程序生態系統，而此舉也減少對英特爾的依賴。

而蘋果的第一款Mac處理器中將會內建8個高性能核心，代號為「 Firestorm」，另外配有4個節能核心，代號「 Icestorm」。預計蘋果在開發內建12個核心以上的Mac筆電專用處理器。