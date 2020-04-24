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3月北美半導體設備出貨為22.1億美元 年增20.1％

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）今（24）日公布最新Billing Report（出貨報告），2020年3月北美半導體設備製造商出貨金額為22.1億美元，較2020年2月最終數據的23.7億美元相比下降6.8%，相較於去年同期18.4億美元則上升了20.1％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說：「3月北美設備製造商的銷售額表現開始反映愈加嚴峻的市場環境，但從與去年同比的這股增長趨勢可以看出，目前儘管受到COVID-19疫情影響，整體半導體製造供應鏈仍持續維持穩定的營運表現。」

SEMI所公佈之Billing Report乃根據北美半導體設備製造商過去三個月的平均全球出貨金額之數值。

半導體

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SEMI：3月北美半導體設備出貨22.1億美元 月減6.8％

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半導體設備3月出貨年增2成 連6個月逾20億美元

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