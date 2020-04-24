SEMI：3月北美半導體設備出貨22.1億美元 月減6.8％
SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），2020年3月北美半導體設備製造商出貨金額為22.1億美元，較2020年2月最終數據的23.7億美元相比下降6.8%，較去年同期18.4億美元上升20.1％。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說：「3月北美設備製造商的銷售額表現開始反映愈加嚴峻的市場環境，但從與去年同比的這股增長趨勢可以看出，目前儘管受到COVID-19疫情影響，整體半導體製造供應鏈仍持續維持穩定的營運表現。」
SEMI所公佈的Billing Report，是根據北美半導體設備製造商過去3個月的平均全球出貨金額之數值。
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