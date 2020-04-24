SEMI：3月北美半導體設備出貨月減6.8%

鴻海子公司工業富聯（FII）在關燈工廠的布局備受各界關注。FII董事長李軍旗昨（23）日提到，已將關燈工廠應用在汽車零組件客戶。中國大陸上市公司協會會長宋志平也在直播中表示，先前去FII參訪關燈工廠，看到新進展，製造從人海戰術、低成本的代工廠，變成了連達沃斯也誇讚的「燈塔工廠」，讓製造業創新與升級。

2020-04-23 23:39