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SEMI：3月北美半導體設備出貨月減6.8%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），今年3月北美半導體設備製造商出貨金額為22.1億美元，較今年2月最終數據的23.7億美元相比下降6.8%，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，出貨金額較上月明顯下滑主要是開始反應嚴峻的市場環境。

SEMI公布3月北美半導體設備製造商出貨金額為22.1億美元，較今年2月最終數據相較，下降6.8%，相較於去年同期18.4億美元則上升了20.1％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，3月北美設備製造商的銷售額表現開始反映愈加嚴峻的市場環境，但從與去年同比的這股增長趨勢可以看出，目前儘管受到COVID-19疫情影響，整體半導體製造供應鏈仍持續維持穩定的營運表現。

半導體 疫情

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