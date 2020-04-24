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郭明錤：今年AirPods系列出貨9,000萬部 3台廠恐受影響

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖為蘋果AirPods Pro。圖／蘋果提供
圖為蘋果AirPods Pro。圖／蘋果提供

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，在新冠肺炎疫情爆發後，第二代AirPods需求顯著下滑，AirPods Pro需求則反而提升，預估第二代AirPods與AirPods Pro今年第1季出貨量分別約1,800~2,000萬部與600~700萬部；預估今年AirPods系列出貨8,000~9,000萬部，低於疫情爆發前與後市場共識的預估量；他同時點名軟硬版供應商華通(2313)、燿華恐是最大輸家；英業達第3季出貨比重恐大降。

郭明錤在報告中指出，在疫情爆發後，高單價AirPods Pro需求強勁，第二代AirPods需求衰退，由於第二代AirPods需求受AirPods Pro替代，加上疫情爆發所影響，預估第2季第二代AirPods出貨量約1,100~1,300萬部，季減35~40%，低於市場共識的季成長。

AirPods Pro受惠於換機需求、新設計與新功能，預估第2季出貨量1,100~1,300萬部，季增60~70%，優於市場共識的持平水準；但因AirPods Pro需求增加無法抵消第二代AirPods需求衰退，預估今年AirPods系列出貨量約8,000~9,000萬部，較疫情爆發前市場共識的1~1.2億部低、也較疫情爆發後市場共識的9,500萬–1億部低。

郭明錤表示，預估第二代AirPods今年出貨量約5,000~5,500萬部，低於疫情爆發前市場共識的8,500~9,000萬部，與疫情爆發後的7,500萬~8,000萬部；今年第二代AirPods出貨量占整體約50~60%，較市場共識70~75%低。

預估AirPods Pro今年出貨量約3,500~4,000萬部，較市場共識的2,400~2,600萬部高，今年AirPods Pro出貨量占整體約40~50%，較市場共識25~30%高。

郭明錤在報告表示，考慮產品出貨比重顯著改變，及新產品的技術改變，分析各廠商間將出現贏家與輸家；他說，第二代AirPods高單價的軟硬版供應商為最大輸家，因今年第二代AirPods出貨量明顯低於預期，且第三代AirPods將改用SiP，預期軟硬版供應商的TWS事業營收與獲利在今年與明年將顯著低於預期，供應商包括華通、燿華與Yongpoong。

郭明錤指出，組裝廠商部分，立訊精密與歌爾聲學正向趨勢不變，但預測英業達AirPods出貨比重自今年第3季開始將大幅降低至0~5%。

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