華為昨（23）日晚上發表專攻女性消費者Nova產品線Nova 7系列新品，售價人民幣2,999元起（約新台幣1.26萬元），Nova 7 Pro 要價3,699元（約新台幣1.55萬元）、Nova 7 SE價格是2,399元（約新台幣1萬元），昨天起在大陸啟動預售，4月28日正式上市。

規格方面，Nova 7和 Nova 7 Pro是相對高階的產品，都搭載麒麟985晶片和8GB RAM，並支援40W有線快充的4,000mAh電池。OLED螢幕分別為6.53和6.57吋，解析度均為FHD+，且都支援屏下指紋。

除手機以外，華為也推出主打教育市場10.4吋MatePad平板電腦，價格為人民幣1,899元（約新台幣8,000元）。也宣布穿戴式產品全新上世的華為Watch GT 2e運動手表售價1,288元（約新台幣5,500元），昨晚開始預售。

華為積極推出新品，搶攻在家上班、在家上課的需求。華為總裁任正非近期表示，大陸市場華為手機銷量每天約45萬支，國際市場雖有衰退，但4月後開始增長，每個月的銷售量估約2,000多萬支。