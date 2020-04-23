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精測第2季營運續看成長 下半年訂單能見度不明朗

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

半導體測試介面廠精測（6510）今（23）日舉辦法說會，總經理黃水可指出，首季營運及接單情況看先前預估差異不大，不過，因疫情影響，第1季部分營收將遞延至第2季，因此第2季營運可望持續增長，不過，下半年展望目前則保守看待。

精測首季合併營收9億元，季減11%，年成長48%，恢復成長動能，雖然毛利率52.6%，季減1.1個百分點，但比去年同期增加2個百分點，首季稅後純益1.79億元，季增8%、年增90%，每股稅後純益5.46元。

在訂單能見度方面，黃水可表示，部分客戶因應市場動態，可能有些延遲，但目前訂單能見度與今年初相較差別不大，但在部分訂單遞延的效應下，第2季的營運會因而受到拉抬。市場法人則預估，精測第2季業績可望較第1季增加10%到20%之間，至於毛利率則可維持在50%到55%區間。

至於下半年的接單及營運展望，黃水可則是坦言，在目前全球仍受疫情影響與大環境不確定因素下，目前訂單能見度仍偏低，期望疫情過後，終端消費力道可以恢復，且部分客戶驗證遞延到第3季，需要再觀察客戶下半年需求狀況，以及歐美市場消費動能。

此外，近幾年精測積極發展探針卡業務，對於探針卡後市，黃水可則是引述市場研究機構資料指出，預期到2025年，年複合成長率可到7%，其中微機電（MEMS）探針卡可呈現高個位數百分點成長幅度。

精測今年第1季垂直探針卡（VPC）業績占比已提升到26%，今年目標躋身全球半導體探針卡排名前10強，持續投資研發VPC和關鍵元件，提升自製比重。

黃水可則指出，今年營收成長動能主要來自 VPC，應用包括手機 AP（應用處理器）、HPC（高效能運算）、RF（射頻），尤其看好手機 AP，目前占VPC營收比重已達六成，未來VPC業務可望持續攀升。

精測 營收 疫情

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