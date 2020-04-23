宏達電DeepQ攜手台中榮總 推VR醫學臨床技術模擬中心

新冠肺炎疫情下，科技大廠醫療相關事業布局備受關注，宏達電（2498）旗下健康醫療事業部DeepQ團隊今（23）日宣布，攜手台中榮民總醫院合作建置以VR虛擬實境為主要技術應用的「VR臨床技術模擬中心」（VR OSCE Center），結合醫病溝通3D Organon、實境手術資料庫GIBLIB、骨科手術模擬器FundamentalVR及腦波分析設備Looxid Labs，實現新世代的臨床模擬教學。

HTC DeepQ團隊表示，由於人體的高複雜度，傳統醫學臨床技能的學習都需從病患身上實做，病患及家屬必須承受病痛與不純熟技能雙重痛苦的必要之惡，雖然從CPR安妮開始發展的實體模擬人有大幅進步，但離真正的病患仍有巨大差異。

HTC DeepQ團隊指出，而且實體模擬每次的操作成本高昂，管路耗材所費不貲，但是改用實驗動物模擬，除了麻醉等程序耗費人力和金錢之外，一隻小豬就一個膽囊，即使前一次沒處理好也無法再重複練習，更不用提必須犧牲動物生命的問題。

HTC DeepQ團隊說明，藉由虛擬實境（VR，Virtual Reality）、混合實境（MR，Mixed Reality）的技術，不需要搭建實體場景及設備，將各種醫學情境重現在模擬中心，讓醫師及醫事人員置身於虛擬實境中，不需考量耗材及器官限制，就能依學習需求不斷練習，提升手術技能。

HTC DeepQ團隊補充，「VR臨床技術模擬中心」突破傳統臨床訓練需要移動場所及需要大體老師、動物教師的限制，又能精確提供出血量、各階段技巧操作時間等量化客觀數據，針對不同階段的臨床教育學習目標客觀評量，事後更能360度多角度回放檢討改進，打造新世代的教學方式。

HTC DeepQ總經理張智威表示，中榮VR OSCE Center的建立是醫療虛擬實境模擬訓練的一大里程碑，將VR的特點與實際臨床經驗結合，落實垂直領域的教學應用及研究，讓醫院及學校可以透過DeepQ VR教學平台接觸到世界頂尖醫學VR應用，還可以延伸回家中練習。