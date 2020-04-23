智原首季獲利衰退 估第2季營運回升

ASIC設計服務暨矽智財（IP）研發銷售廠商，智原科技（3035）公布今年第1季財報及營運表現，其中，單季稅後純益較去年同期及上季均呈現下滑表現，首季每股稅後純益為0.16元，該公司預期，第2季在NRE（委託設計）及量產均可望增加之下，第2季營運表現可較第1季回升。

智原公佈今年第1季合併財務報表，其中，第1季合併營收為12.7億元，較上季減少9.8%，較去年同期成長15.3%。第1季合併毛利率為48.9%，略低於上季的49.69%及去年同期的58%，第1季稅後純益則為0.39億元，較上季下滑約20.4%，也較去年同期下滑約59.37%，今年第1季每股稅後純益則為0.16元。

該公司表示，第1季由於受到大環境不確定性及疫情影響，營收金額12.7億元，雖較上季減少但仍較去年同期成長15%。

以產品組合來看，智原指出，首季NRE（委託設計）因部分案子設計規劃及營收認列時程變動而較上季下滑，但量產動能不減，與上季表現相當，其中應用包含智慧電錶、PoS等等。NRE第1季因中國年假延長及復工變慢而導致案子認列時程延後，營收較上季下降為2.8億元。

智原也進一步表示，儘管如此，ASIC新接案（Design win）的表現依舊不錯，訂單數量維持高檔，訂單總額更創下單季歷史新高，其中有超過八成是來自既有客戶，超過四分之三是公司熟悉的優勢應用，例如:網通及AIoT等，這些與公司過去幾年持續增加客戶群及深耕中國市場有關，也讓公司在大環境不確定下將風險降到最低同時維持成長動能。

展望第2季，整體營運可望較首季回升，NRE在新案挹注下可重回成長軌道，量產亦可維持逐季往上的趨勢。公司將持續關注疫情及全球景氣，把握大環境不確定下相對穩健的應用，同時持續深耕及拓展利基型產品市場。