微軟新創加速器第2期團隊 AI物聯網占8成

台灣微軟今天宣布「微軟新創加速器」計畫第2期名單，共18家新創團隊入選，橫跨人工智慧（AI）、物聯網、區塊鏈、擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）等產業領域，其中AI與物聯網約占8成以上。

微軟新創加速器第1期計畫共有14家新創團隊結業，今年第2期計畫從130多家團隊經第一輪篩選後，共28家進入初選；在技術能量完成度、破壞性創新、產品影響力、穩定度、國際發展潛力5項評選標準下，最終評選出18家，成為微軟新創加速器第2期的輔導新創團隊。

每家入選的新創公司透過微軟新創加速器計畫，有機會獲得新台幣75萬元額度的Azure雲端資源服務，並可申請進駐經濟部中小企業處打造的新創產業聚落「Startup Terrace林口新創園」。

微軟新創加速器第2期計畫也將提供包括高階主管、技術專家、新創企業家、創投基金及媒體主管等企業導師團，進行一對一輔導等多項協助。

台灣微軟總經理孫基康表示，台灣微軟致力培育產業人才並提供技術交流舞台，以加速台灣產業數位轉型，持續將微軟國內外資源、AI等新科技注入新創公司，期待發揮創新能量，為市場帶來創意思維。