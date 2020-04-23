博鑫醫電AI晶片 進軍心律診斷系統市場

博鑫醫電股為提高心律不整的判讀正確率、降低人工篩查的作業時間，今年1月經科技部科學園區審議會獲准進駐新竹生醫園區，投資3,000萬元開發心電圖訊號擷取設備及心律不整診斷系統，並將結合在地半導體產業鏈及鄰近醫院實證場域設置研發及試驗中心，展現智慧醫療創新力。

在全球前十大死因中，心臟相關疾病始終保持著前兩名，其中排名第二的中風與心律不整有高度的關聯性。中風的前導指標是心房纖維性顫動，這種顫動是心律不整的其中一項分類，可以透過心電圖診斷取得症狀表現，惟目前檢驗報告需仰賴高度人工篩查及肉眼判斷作為前置作業，除了直接影響判讀品質且間接增加人力成本。

博鑫醫電公司於2017年成立，為生技醫電新創公司，致力於開發急重症醫材設備自動化檢測方案（ AVS®-EICU ），協助降低醫院測試人力與時間，達到提高療效與品質安全效率的目的。有鑑於傳統的Holter心電圖設備都具有一定的體積且記錄天數短，又長時間的心電圖設備會影響導聯數量，以及限縮可觀測的心律不整種類之情形，博鑫醫電開發之心電圖訊號擷取設備將體積微小化，讓使用者更加便利不影響日常生活型態，並可維持既有的臨床心律不整觀測種類及最高達14天的觀測時間，獲取更完整的臨床資訊。

博鑫醫電將透過自行研發的心律不整人工智能晶片AI-Chip，搭配於心電圖訊號擷取設備，開發Off-line心律不整診斷系統及On-line心律不整報警系統，即透過離線軟體平台開發心律不整判讀軟體，將致命風險的疾病演算法實現至晶片中，達到即時檢測與縮短反應時間之目的，將可具有體積小、心電圖導層數多、人體記錄時間長、判讀正確率高、維持既有觀測種類、及時警示等多項優勢，未來可降低檢驗人力浪費，加速院內醫師診斷速度及提高診斷品質，期對臨床精準醫療達到高定標定量助力。