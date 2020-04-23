快訊

敦睦艦隊未普篩誰拍板？國防部：內部綜合評估

敦睦官兵生疫調完成率近百分之百 高市公布新一波足跡點

網路釣魚攻擊進化 最常仿冒蘋果品牌

中央社 / 台北23日電

網路資安廠商Check Point發布2020年第1季品牌網路釣魚報告，列出第1季最常被犯罪者模仿，以盜取個人資訊或付款憑證的品牌，其中蘋果名列榜首，串流影音平台Netflix位居第2。

網路釣魚犯罪者透過使用與真實網站相似的網域名稱、網站連結及網頁設計模仿知名品牌的官方網站，再以電子郵件或簡訊傳送假網站連結給目標對象，使其在瀏覽網頁時重新導向，或透過欺詐性行動應用程式進行詐騙。此類網站通常含有用來竊取使用者憑證、付款詳情或其他個人資料的內容與表格。

Check Point發現，擁有高品牌認知度的蘋果（Apple）在2019年第4季占全球所有品牌網路釣魚攻擊比率2%、名列第7，但今年第1季飆升至榜首，占比也提高至10%；在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間訂閱人數激增的Netflix以9%占比位居第2。

網路釣魚攻擊中最常遭仿冒的品牌第3名至第10名依序為Yahoo、WhatsApp、PayPal、美國大通銀行、Facebook、微軟、eBay、亞馬遜。

Check Point指出，網站釣魚占2020年第1季所有網路釣魚攻擊的59%，成為最常被利用於網路釣魚攻擊的平台。行動裝置釣魚從2019年第4季的第3名躍升至第2大受攻擊平台，占比23%，主要原因在於人們在疫情期間花費更多時間查看手機，使網路犯罪者有機可乘。

Check Point產品威脅情報與研究總監霍洛維茲（Maya Horowitz）表示，網路犯罪者將持續透過假冒知名品牌的電子郵件、網站和行動裝置應用程式發起高度複雜的網絡釣魚攻擊，以竊取使用者資訊。

霍洛維茲指出，犯罪者了解人們會因大量曝光的新品發表或在疫情期間的使用行為改變，而對這些品牌有較高需求，因此未來幾個月犯罪者也將繼續利用人們的恐慌心理和對必要居家服務的需求，讓網路釣魚威脅日益加劇。

此外，全球知名電話辨識App Whoscall今天發表疫情防詐白皮書，發現自今年2月疫情延燒以來，惡意簡訊數量連續2個月增加3倍以上，顯示簡訊已成為此波疫情詐騙的最新破口。

Whoscall軟體與AI數據技術研發總監李彥儒指出，簡訊詐騙已行之多年，而且有越來越猖獗的趨勢，主因在於簡訊是手機必附的基本功能，更是許多線上服務的重要認證工具。詐騙集團看準簡訊普及性，結合智慧型手機的個資儲存功能，交互應用即可造成重大損失，使得簡訊詐騙成為不得不防的詐騙新破口。

詐騙集團 疫情 智慧型手機

延伸閱讀

Netflix：放心！2020新片絕對夠看 就連2021也沒問題

Check Point 網路釣魚報告：蘋果最常被惡意仿冒

蘋果電郵App有漏洞 5億支iPhone小心被駭

科技業、銀行和媒體串流業 前三大釣魚網路攻擊目標

相關新聞

Check Point 網路釣魚報告：蘋果最常被惡意仿冒

網路安全解決方案廠Check Point Software Technologies的威脅情報部門，今（23）日發布「2020年第一季品牌網路釣魚報告」，羅列今年第一季最常被犯罪者模仿，用來盜取個人資訊或付款憑證的品牌，其中蘋果（Apple）列居榜首。

攻全球通路 十銓獲經部補助

記憶體品牌廠商十銓（4967）近年來持續推動旗下的電競品牌，也積極拓展全球的通路推廣，在逐步顯現成果後，該公司宣布獲選通過2020年經濟部國際貿易局主辦的「補助業界開發國際市場計畫」，有利未來該公司持續進行全球市場及通路的布建。

面板漲勢趨緩 偏光片價格有壓

面板價格今年第一季反彈，部分面板逐漸回到現金成本以上，但由於新冠肺炎疫情，衝擊全球市場需求，面板定價權再度轉往買方，導致4月價格轉跌。據傳，中國大陸三利譜，以及誠美材（4960）、明基材（8215）等台廠，日前紛紛有意爭取調漲價格的空間，但如今面板漲勢趨緩，使得偏光片價格再度面臨壓力。

誠美材今年目標 拚新客戶

偏光片廠誠美材（4960）訂於下周四（30日）舉行股東會，日前致股東報告書出爐。

宏碁3月在美筆電銷量年增135%

新冠肺炎肆虐，PC品牌廠宏碁（2353）積極搶市，帶動旗下電腦等相關產品出貨強勁，3月在美國筆電市場銷量年增率達135%，快速增長的幅度成為電腦品牌之冠，更超越業界成長均值50%。

疫情肆虐仍繳出傲人數字 台積電的下個決勝點

沒有台積電，蘋果、華為、超微、聯發科等科技大咖恐難以在智慧型手機、AI、5G等領域超越對手。

騎吃到飽方案外送 Gogoro Network：商業用途需商用資費

Gogoro Network今（23）日上午表示，周二就已經正式發給車主一封信，主要是隨著外送平台需求愈來愈大，加入外送...

郭董大買鴻海、iPhone SE買氣旺 蘋概股長線投資時機已浮現？

蘋果新機上市，中階平價的產品定位，瞄準換機需求與新興市場，台灣蘋概股中，不乏有低股價淨值比的超跌股與業績股可逢低承接。

蘋果手機Q2出貨恐衰退

蘋果新款iPhone SE上市在即，分析師預估，第2季SE出貨量約1,200~1,400萬支，優於預期，但是在新冠肺炎疫情影響下，第2季總體iPhone出貨量將衰退，預估季減近三成。

iPhone SE未開賣 通路先降價

蘋果平價新機種iPhone SE將在本周五（24日）開賣，業界發現，部分北部連鎖通路商還沒開賣，已先降價，為歷年罕見。

有線TV再陷斷訊風暴

有線電視再陷斷訊風暴，境外頻道HBO、CINEMAX、FOX SPORT 、FOX SPORT2、CNN、CN卡通及ANIMAX的頻道代理商永鑫多媒體昨（22）日發函北都數位有線電視，要求一個月內向國家通訊傳播委員會（NCC）申請下架及頻道變更。北都經營區包含整個台北市，恐影響約9.42萬家庭看不到HBO等頻道。

全球晶片出貨 恐連2年衰退

新冠肺炎衝擊全球經濟，全球半導體連帶受波及。研調機構IC Insights即預估，今年全球半導體晶片出貨量，繼去年衰退百分之六後，今年恐再衰退百分之三，這將是史上首度連續二年晶片出貨衰退。

熱門新聞

知名教授沈中華胃癌辭世 享壽60

iPhone SE未開賣 通路先降價

紓困2.0方案全面啟動 蔡英文：從弱勢開始發現金

騎吃到飽方案外送 Gogoro Network：商業用途需商用資費

華航正名估一年完成新機設計 交通部希望加速

政府逼推紓困貸款 公股銀行「衝業績」為貸而貸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。