不畏疫情 信邦大陸子公司計畫在A股掛牌

信邦今（23）日董事會通過核准，信邦在大陸子公司北京信邦同安，計劃在中國大陸A股掛牌，為今年第一檔擬登陸掛牌的台灣電子公司。

信邦表示，子公司北京信邦同安電子，為快速拓展大陸相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、提升集團全球競爭力與品牌形象，擬向中國證監會申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並在深圳創業板或其他資本市場上市交易。信邦目前合計持有北京信邦同安92.86％的股權。

信邦目前規劃，將發行新股股數約占北京信邦同安發行後總股本比例25％左右，信邦的持股比例預計65.00%。

信邦指出，北京同安募集資金將主要用於廠房增建、購置研發設備及補充流動資金。另外，對子公司江蘇英邁能源科技有限公司（以下簡稱「英邁能源」）增資，以提升、擴大及改造目前生產線產能，購置先進之研發測試設備、引進高端研發人才，提升公司創新能力，為本集團帶來新的收入和利潤增長點。

信邦說，A股成功上市亦將為集團搭建獨立的融資平臺，為公司未來的營運資金、資本支出需求，提供更有效率的融資環境，改善集團合併報表的財務結構、減輕財務費用。

北京同安於A股成功上市，可提升集團的總資產、淨資產規模，並進一步充實集團資本實力，為股東追求最大利益。