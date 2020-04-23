Garmin母親節特惠 指定智慧手環限時3,388元起

新冠肺炎疫情全球延燒，在此非常時期，健康才是最好的禮物，Garmin表示，迎接母親節，多款外型時尚具備24小時健康監測的智慧穿戴裝置推出限時優惠，4月23日至5月10日，多款指定商品享獨家優惠，最低3,388元起。

Garmin指出，擁有經典簡約的金屬錶圈，vivoactive 4／4S GPS智慧腕錶和vivosmart 4健康心率手環皆具有24小時健康偵測功能，透過光學式心率感測技術、整合多重感測器和精準演算法，能夠全天候追蹤配戴者的心率、血氧飽和度、睡眠狀態與運動等生理指數，還能設定心率升高警示、高度壓力通知等，即時反應媽媽的身體健康狀況。

內建的身體能量指數功能簡單明瞭，綜合各項監測值，利用心率變異數、壓力等級、睡眠品質和活動數據，可分析整天活動後的儲備能量，使媽媽能夠知道身體精力狀態，判斷是否該安排休息時間。

對於重視運動的媽媽，vivoactive 4／4S GPS智慧腕錶是最佳的選擇，內建GPS及20種運動模式，能夠滿足各種運動需求，錶款全新加入的螢幕訓練指導，讓居家運動更方便，可直接從手錶螢幕觀看重訓、有氧、瑜伽及皮拉提斯等多達12種訓練動畫，運用零碎時間就能輕鬆跟著手錶動起來。

vivoactive 4／4S GPS智慧腕錶建議售價11,990元，活動優惠價10,990元；vivosmart 4健康心率手環建議售價3,880元，活動優惠價3,388元。