電視跟著手機翻轉畫面 三星「The Sero」翻轉電視上市

隨著現今消費者愈益重視生活中的美學營造，台灣三星今（23）日發表50吋「The Frame」美學電視、49吋「The Serif」風格電視、43吋「The Sero」翻轉電視等三款2020全新設計生活系列電視。其中，The Sero與手機同步，可跟著手機畫面同步「翻轉」，開啟多面向觀賞體驗，格外吸睛。

近年來，不少電視做到能同步手機畫面，但礙於手機畫面為直立式，導致畫面縮小；Sero則可跟著手機畫面，做垂直90度的翻轉。若民眾使用三星手機同步畫面，Sero電視會自動跟隨手機畫面做轉動，使用其他手機，也可透過遙控器操控電視翻轉。三星指出，以韓國市場經驗為例，消費者有七成的使用時間皆為直立式，顯示確有此需求。

台灣三星消費性電子產品事業群副總經理林聖斌表示，重度行動裝置使用者越來越多，手機平板不離身，即便回房間都想繼續使用，這樣的情況下，Sero就是首選。

三星表示，2020設計生活系列電視均搭載三星指標性的金屬量子點顯色技術，完美呈現100%色域空間，看見真實色彩，更內建多種便利整合功能，輕鬆連結手機、Apple TV與AirPlay2等跨裝置平台，同享智慧與品味生活。

台灣三星電子總經理李大成表示，三星持續以創新技術引領電視產業革新，同時傾聽消費者需求、結合各式生活型態，開創電視全新標竿。今年三星除推出QLED 8K量子電視突破超高畫質極限，更在台灣引進三款風格獨具的設計生活系列電視，期盼提供消費者多元且與眾不同的新穎選擇，並挹注三星電視在台銷售表現。

三星2020設計生活系列電視為生活及藝術帶來完美平衡，即日起購買指定機種即享專屬優惠方案。購買The Frame美學電視贈送專屬風格畫框；購買The Serif風格電視贈送Galaxy Buds+；購買The Sero翻轉電視即贈專屬拆卸式滾輪。此外，凡購買三星2020設計生活全系列及QLED量子電視指定機種，享VIP星級三大服務。

無論三星上周推出的QLED 8K電視新品，或此次再推三款新4K電視，皆要價不斐，如Sero電視一台售價達5萬4,900元。