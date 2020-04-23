智原Q2業績 估計將增溫

ASIC設計服務廠商智原（3035）於23日公布第1季財報，每股純益為0.16元。該公司預期第2季業績表現將增溫，包括委託設計（NRE）與量產業務都可望成長。

智原第1季受到新冠肺炎疫情與大環境不確定因素影響，單季合併營收為12.7億元，季減9.8％，符合原先預期，且年增15.3％，歸屬母公司業主淨利為0.39億元，季減約二成，每股純益為0.16元。

智原首季在NRE業務方面，因為部分案子設計規劃及營收認列時程變動，所以相關業績比去年第4季下滑，但量產業務方面，動能維持不減。

展望第2季，智原認為，整體營運表現可望較首季回升，NRE業務在新案挹注下，可望重回成長軌道，量產業務也可維持逐季往上的趨勢。