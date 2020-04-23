亞泰首季每股純益1.23元為同期新高 看好本季需求暢旺
影像感測（CIS）模組大廠亞泰（4974）公布首季稅後純益8,914萬元，年增61%，為同期新高，每股純益1.23元。主要受惠首季緬甸廠超滿載生產，帶動毛利率上揚，以及人民幣及新台幣兌美元走貶，業外匯兌收益貢獻。
亞泰總經理吳淑品表示，因疫情帶動線上教學、居家辦公需求升溫，「現在訂單是滿的，需求是旺盛的」，沒有客戶砍單，不過，她坦言，目前雖然滿手訂單，但受限疫情影響，出貨很難預期，力拚本季營收持平去年同期高檔水準，較首季成長三成。
亞泰今天舉行線上法說會，針對本季營運展望釋出上述看法。亞泰首季營收7.93億元，年減1%，毛利率15%，年增兩個百分點，營業淨利8,250萬元，年增18%，稅後純益8,914萬元，每股純益1.23元。
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