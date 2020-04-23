譜瑞-KY將以3750萬美元 併購睿思科技

高速傳輸介面廠譜瑞-KY （4966） 今（23）日暫停交易，盤後於櫃買中心發布重訊，說明與專注在高速資料傳輸I/O匯集器晶片與技術的無自有晶圓廠半導體公司、睿思科技簽訂合約書與合併計畫，將以現金3750萬美元併購睿思科技。

譜瑞執行長趙捷博士表示，睿思科技團隊在USB與USB Type-C技術上展現出優異專業知識與領先能力，而譜瑞公司在高速傳輸介面技術與產品上一直處於領導地位，藉由增加的USB集線器，擴充USB連接埠、電力傳輸產品與技術以及其相關之智慧財產權，將加速我們在USB4產品線上的發展藍圖與實現，更進一步為我們的客戶提供尖端的高速產品。

USB4是USB介面標準重要的演進，主要是為符合不同系統與不同周邊連結裝置環境對高性能、低功耗與相容性需求所制定的新標準；整合睿思科技的技術將可加速譜瑞公司在USB4之晶片設計、軟體開發與相關解決方案的發展藍圖。

譜瑞計畫將由可支配現金支應3750萬美元價款，本交易交割會待一般性前提條件完成後再進行之，預計於2020年第2季會計年度完成交易。