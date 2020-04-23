中榮攜手HTC DeepQ開創VR醫學臨床技術模擬中心

有線電視再陷斷訊風暴，境外頻道HBO、CINEMAX、FOX SPORT 、FOX SPORT2、CNN、CN卡通及ANIMAX的頻道代理商永鑫多媒體昨（22）日發函北都數位有線電視，要求一個月內向國家通訊傳播委員會（NCC）申請下架及頻道變更。北都經營區包含整個台北市，恐影響約9.42萬家庭看不到HBO等頻道。

2020-04-23 01:02