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中榮攜手HTC DeepQ開創VR醫學臨床技術模擬中心

聯合報 / 記者鄒秀明/即時報導

HTC(宏達電)今天宣布旗下健康醫療事業部DeepQ團隊，在惠康社會福利基金會的積極贊助下、於2020與臺中榮民總醫院（中榮）合作建置以VR虛擬實境為主要技術應用的「VR臨床技術模擬中心」（VR OSCE Center），結合醫病溝通3D Organon、實境手術資料庫GIBLIB、骨科手術模擬器FundamentalVR及腦波分析設備Looxid Labs，實現新世代的臨床模擬教學。

台中榮民總醫院臨床技術訓練中心主任謝祖怡表示，過去醫師如果需要跟美國頂尖外科醫師跟刀學習，需要歷經幾十小時飛行時間進入國外醫院手術室中。隨著創新科技的應用，打破學習的疆界限制，可以依據自己需要學習的手術，隨時隨地進入不同世界頂尖醫院跟刀。更可以在虛擬的手術室中，不斷重複練習不同的術式，而體感回饋的進步，大幅提升真實手術的觸感，將實際經驗與虛擬重複練習完美搭配，提升手術能力，讓醫師更有信心，也讓病人更放心。

手術 VR 醫師

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