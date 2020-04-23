鴻海FII：已生產逾5千萬片口罩 提供騰訊600萬片

鴻海子公司工業富聯（FII）董事長兼深圳上市協會副會長李軍旗今（23）日表示，在特殊防疫時期運用線上方式，防疫歷經三個多月從軟硬整合、科學防疫著手，自產口罩累計生產達5,000多萬片，甚至提供騰訊600萬片協助夥伴復工。

李軍旗今日在線上活動以「特殊時期製造業的變與不變」專題演講並作上述表示。

李軍旗說：「這次投入口罩，體會到製造業掌握核心能力是不變的，自動化設備、原材料、超聲波工具都是基礎不可缺。需要精密模具與精密加工設備才能實現生產。」

李軍旗提到：「2月初時工廠仍有2~3萬人堅持一線生產研發，當時口罩庫存不夠，就算地方發放3萬個也很快用完，因此工業富聯二月初率先自己決定生產，現在看來是正確決定。」

李軍旗也說：「工業富聯累計生產5,000多萬口罩，自用也供給上下游客戶與供應商、官方等，甚至也提供騰訊600萬口罩，並提供深圳上市協會提供100多萬片口罩。」