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Micro LED電視難普及化 研調點出市場擴大關鍵

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

台系面板廠沒有進入OLED市場，為了強化面板競爭力及市場領先優勢，都紛紛積極投入次世代顯示技術研發。近日友達與錼創科技共同發表9.4吋高解析度柔性Micro LED顯示器，擁有全球最高228 PPI畫素密度及精細的高對比及高飽和度的色彩，此款性能與產品特性將非常適合在車載顯示器應用。

光電協進會產業分析師林政賢認為，Micro LED目前過高的生產成本，將阻礙市場的普及關鍵因素，「1平方米的Micro LED電視顯示面板售價為5萬美金，比目前電視市場主流的4K液晶電視的面板價格500至1,500美元高出100倍，即使與OLED 電視或LED 電視相比，成本也很高，而Micro LED電視的目標消費者與OLED電視和QLED電視的消費者部分重疊 。」

根據IHS Markit指出，Micro LED電視的材料成本至少為4,900美金，65吋白色OLED電視的材料成本為400美金，而 65吋QLED電視的材料成本為1,300美金。如此看來，Micro LED電視的材料成本，分別是 65吋白色OLED電視和65 吋QLED電視材料成本的10倍和四倍。

在市場普及方面，原本三星設定Micro LED電視普及時間訂在2021年，但今年已將時間延遲到2024年，「去年三星發布的146吋Micro LED電視包括安裝，每單位成本為4億韓元（約34.5萬美金），即使尺寸降至75吋，都保持在1億韓元（約8萬6,000美金）。

林政賢表示，生產提高良率，才能提高產能，達到成本降低，將是市場擴大的關鍵。

LED 電視

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