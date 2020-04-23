迅速反應市場需求 宏碁成美國成長最快PC品牌

據最新市調資料顯示，品牌宏碁（2353）3月在美國筆電市場銷量年增率達135%，快速增長的幅度成為電腦品牌之冠，更超越業界成長均值50%。

宏碁除了電競筆電成為美國市場龍頭外，根據市調資料顯示，在美國3月消費端Chromebook方面，宏碁以銷量177%成長搶下市場冠軍；宏碁在其他產品也繳出亮眼成績，整體螢幕銷量年增124%，一般消費螢幕市占率來到7.1%，電競螢幕更是以高達20%的市占率，坐穩LCD螢幕第一名。

宏碁表示，年初之際，因農曆新年假期及新型冠狀病毒影響，衝擊產業環境；然而，3月面對遠距、居家等電腦市場需求大增，宏碁即時快速反應，在最短時間內提供各種應用裝置，旗下電腦等相關產品出貨強勁，成功掌握致勝關鍵，成為3月份美國市場成長最快的電腦品牌。