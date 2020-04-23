台灣之星攜中嘉集團攻5G 布局智慧家庭應用場域

台灣之星去年與中嘉集團策略結盟，完備無線與有線網路的完整通訊網路，正式跨足家戶市場、提前為5G布局，看好未來家用光纖將成為5G時代中家戶發展的關鍵核心地位，雙方持續布局智慧家庭應用場域，今(23)日宣布推出「辦台灣之星門號送中嘉bb寬頻家用光纖上網」專案。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸說：「5G將會是一個充滿機會的時代，未來各產業都必須跳脫過去單打獨鬥的模式，走向跨界合作，台灣之星長期以來都以開放的態度與各產業領導品牌合作，持續帶給消費者不同以往的全新體驗、滿足他們的潛在需求」。

她說：「透過與中嘉集團持續深化合作，台灣之星已經不再只是單純的電信業者，而是每一個人與家庭在5G時代的智慧數位生活推動者。這次再度攜手致力於提供高CP值家用固網的中嘉集團，結合雙方在有線與無線網路的技術優勢，推出申辦門號送bb寬頻光纖上網專案，為全台348萬用戶帶來全方位無死角的通訊服務，未來將會持續推出更多創新匯流產品，打造健全的智慧家庭應用生態。」

台灣之星表示，即日起凡至台灣之星全台實體門市新申裝／攜碼申辦搭配月租388資費方案，即可擁有4G上網+網內語音雙飽及網外語音贈送40分鐘的優惠，還可享中嘉bb寬頻30M光纖上網12個月免費、現省4,788；若新申裝／攜碼／續約申辦搭配599或799資費方案，除可享不限速上網+網內雙飽及網外／市話最高爆送300分鐘的優惠外，還有中嘉bb寬頻最高120M光纖上網24個月免費、最高現省14,376。