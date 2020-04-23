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卡位5G商機 台廠審慎接單出貨以CPE為主

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

全球逾500家電信商陸續推出或持續部署5G服務，台廠積極卡位搶攻5G商機，DIGITIMES Research表示，今年第1季走訪台廠發現，目前主要出貨的5G產品為支援固定無線接取（Fixed Wireless Access；FWA）的用戶終端裝置（Customer Premise Equipment；CPE），但都尚未達規模出貨，且以支援sub-6GHz為主。

開放式無線電接取網路(Open Radio Access Network；Open RAN)架構帶來新商機，多數台廠表達有意或已投入研發，但除中磊配合日商樂天（Rakuten）電信進行Open RAN測試，不少業者還在業務評估或產品研發的早期階段。

DIGITIMES Research認為，樂天在今年4月推出的4G服務後續營運情況及5G能否如期商轉，成為台灣業者是否加入或增加Open RAN相關研發力道的關鍵考量之一。

DIGITIMES Research分析師黃雅芝表示，台廠雖對新形態網路需求如企業專網或開放式組網架構都表現出高度興趣，但這些商機有賴台廠從過往被動接單，轉型為積極配合電信商參與場域測試、甚至升級為系統整合（System Integration；SI）商，不僅人力成本倍增，也挑戰台廠現有的商業模式。

5G 4G

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