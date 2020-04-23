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科技業、銀行和媒體串流業 前三大釣魚網路攻擊目標

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
Check Point Research發布《2020年第一季品牌網路釣魚報告》，羅列今年第一季最常被犯罪者模仿進行惡意釣魚攻擊的品牌，其中蘋果（Apple）列居榜首。圖／Check Point提供
Check Point Research發布《2020年第一季品牌網路釣魚報告》，羅列今年第一季最常被犯罪者模仿進行惡意釣魚攻擊的品牌，其中蘋果（Apple）列居榜首。圖／Check Point提供

網路安全解決方案廠Check Point Software Technologies Ltd.的威脅情報部門，今（23）日發佈《2020年第一季品牌網路釣魚報告》，列出前三大品牌釣魚網路攻擊目標的產業，分別為科技業、銀行和媒體串流業。

Check Point發現，今年（2020）第一季銀行、串流媒體服務如美國大通銀行、Netflix等品牌，也被用於手機和網站釣魚攻擊途徑，其中網站釣魚占所有網路釣魚攻擊的59%，成為最常被利用於網路釣魚攻擊的平台；而行動裝置釣魚，則從2019年第四季的第三位躍升至第二大受攻擊平台，占比23%。

Check Point表示，這說明在新冠肺炎疫情期間，人們開始採用居家辦公科技、面臨金融體系可能發生變化，並大量使用如線上串流等家庭娛樂服務，特別是知名、常用的消費品牌及平台越發受消費者歡迎。人們在疫情期間，花費更多時間查看手機，讓網路犯罪者有機可乘，也使行動裝置釣魚比例升高。

此外，報告中也列出今年第一季最常被犯罪者模仿，用以盜取個人資訊或付款憑證的品牌，其中蘋果（Apple）列居榜首。Check Point統計，蘋果在2019年第四季全球品牌網路釣魚利用率為2%、名列第七，但今年飆升至榜首，占比也提高至10%。

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