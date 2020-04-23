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騎吃到飽方案外送限期轉商用專案 違者5月10起直接罰

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騎吃到飽方案外送 Gogoro Network：商業用途需商用資費

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
外送平台需求量大後，Gogoro Network也表示，商用用途必須用商資費。記者黃淑惠／攝影
外送平台需求量大後，Gogoro Network也表示，商用用途必須用商資費。記者黃淑惠／攝影

Gogoro Network今（23）日上午表示，周二就已經正式發給車主一封信，主要是隨著外送平台需求愈來愈大，加入外送平台的人員增加，陸續發現部分用戶資費方案的選擇不符合方案的設計，已違反電池服務合約從事商業用途的行為，現階段依合約所述之類別不適合快遞業等商業月手途的業者，必須適用商用資費方案。

近期，Gogoro Network發現，部分用戶資費方案的選擇不符合方案的設計，有違反電池服務合約從事商業用途的行為，現階段依合約上所述之類別包括快遞業、物流業、租賃業（長租 / 短租）、客運載客服務、民宿業、餐飲外送服務等不適用於商業用途，必須適用商用資費方案，所以也正式發信給所有的客戶，讓他們了解相關的細節。

基於維護廣大 Gogoro Network 用戶使用電池服務的權益與公平性，已陸續發信通知部分用戶，提醒若從事商業用途，在指定的緩衝期內主動聯繫，申請轉為商用資費方案，Gogoro Network 將得以減免收取因違反綁約期間而產生之違約金。

Gogoro Network 給客戶的信件如下：

親愛的 Gogoro Network 用戶，感謝您一直以來對 Gogoro Network 的支持與愛護，讓我們致力於提供快速、簡單及聰明的智慧電池交換服務。

Gogoro Network™ 智慧電池交換服務平台為廣大用戶們所共享，每天提供超過20萬次的電池交換服務，透過 GoStation® 電池交換站的佈建，智慧電池的保養、升級與汰換，電池網路效益的優化，Gogoro Network提供用戶方便、快速的電池交換服務。確保多數用戶的公平使用權益不只是我們的核心服務理念，也必須仰賴全體用戶的支持。因此，Gogoro Network設計有多樣化的資費方案包含自由省、騎到飽、預選里程以及商用資費方案，讓用戶得以根據自身需求與使用情境，選擇適合自己，也符合系統設計的資費方案。

近期，我們陸續發現部分用戶資費方案的選擇不符合方案的設計，有違反電池服務合約從事商業用途的行為，現階段依合約上所述之類別包括但不限於快遞業、物流業、租賃業 (長租／短租)、客運載客服務、民宿業、餐飲外送服務等用途，皆適用商用資費方案。惟如無商業用途，無論騎乘公里數，皆不受影響。基於維護廣大Gogoro Network用戶使用電池服務的權益與公平性，我們已陸續發信通知部分用戶，提醒若從事商業用途，在指定的緩衝期內與我們聯繫，申請轉為商用資費方案，Gogoro Network將得以減免收取因違反綁約期間而產生之違約金。

Gogoro Network將持續維護用戶的公平使用權益，若其他用戶有商業用途的需求，請於 2020年5月9日前（含）透過 Gogoro Network™ 官網-聯絡我們 與我們聯繫，申請轉為商用資費方案。自2020年5月10日起，若經舉證用戶未依照各資費方案限制從事商業行為，無論騎乘公里數，我們將依照 Gogoro Network™ 智慧電池服務合約將用戶變更為當時所提供之商用資費方案。另外，若違反騎到飽方案綁約期間， Gogoro Network將依約收取違約金。關於商用資費方案的內容及各資費方案的限制，請參閱 Gogoro Network™官方網站。

感謝您以行動支持Gogoro Network，在使用電池交換服務的同時，也一起維護廣大用戶所共享的資源。我們也會繼續為大家優化服務，並透過大家的騎乘生活，一同打造更乾淨、更智慧的城市。

Gogoro

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