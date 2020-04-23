騎吃到飽方案外送 Gogoro Network：商業用途需商用資費

Gogoro Network今（23）日上午表示，周二就已經正式發給車主一封信，主要是隨著外送平台需求愈來愈大，加入外送平台的人員增加，陸續發現部分用戶資費方案的選擇不符合方案的設計，已違反電池服務合約從事商業用途的行為，現階段依合約所述之類別不適合快遞業等商業月手途的業者，必須適用商用資費方案。

近期，Gogoro Network發現，部分用戶資費方案的選擇不符合方案的設計，有違反電池服務合約從事商業用途的行為，現階段依合約上所述之類別包括快遞業、物流業、租賃業（長租 / 短租）、客運載客服務、民宿業、餐飲外送服務等不適用於商業用途，必須適用商用資費方案，所以也正式發信給所有的客戶，讓他們了解相關的細節。

基於維護廣大 Gogoro Network 用戶使用電池服務的權益與公平性，已陸續發信通知部分用戶，提醒若從事商業用途，在指定的緩衝期內主動聯繫，申請轉為商用資費方案，Gogoro Network 將得以減免收取因違反綁約期間而產生之違約金。

Gogoro Network 給客戶的信件如下：