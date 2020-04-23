台達首支8K紀錄片《鯨碳之歌》 邀您共同參與對白設計

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導
台達電品牌長暨基金會副董事長郭珊珊邀請各路好手，為首支海洋環境8K紀錄片《鯨碳之歌》 創意設計座頭鯨母女互動對白 。圖／台達電提供
台達電品牌長暨基金會副董事長郭珊珊邀請各路好手，為首支海洋環境8K紀錄片《鯨碳之歌》 創意設計座頭鯨母女互動對白 。圖／台達電提供

台達電（2308）與台達電子文教基金會共同攜手，於世界地球日啟動《鯨碳之歌》對白、改編影片徵件競賽，台達電邀請各路高手共同參與紀錄片對白設計，期待透過參賽者的創意發想，於影像片段加註對白或改編，為屬於座頭鯨母女間的對話賦予故事及生命力。

台達基金會贊助攝影團隊遠赴赤道拍攝難得一見的座頭鯨身影，將以8K超高畫質影像呈現，預計年底巡演，盼能傳達鯨魚碳捕獲潛能，有助減緩全球暖化危機同時喚起大眾對海洋生態保育的重視。因應近期疫情而開展的雲端工作及休閒型態，也讓數位影音創作成為大眾發揮幽默、傳遞溫馨的重要媒介。

台達電也希望藉此競賽吸引更多優秀的文案與多媒體人才，一同關懷海洋保育及環境生態永續。

台達電品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，台達基金會長期推廣環境教育，去年發表全球首支8K環境紀錄片《水起．台灣》後，今年將再推出第一支8K海洋環境紀錄片，訴說鯨魚為人類守護地球環境的故事。攝影團隊遠赴位於南太平洋赤道附近的東加王國取景，歷時三個多月的海底拍攝，透過台達8K投影技術，細緻呈現座頭鯨自南極游過數千公里，到赤道附近孕育下一代的身影。

除了震撼畫面，影片中我們聽見座頭鯨母女神秘且令人好奇的呼喚，在全球疫情如此嚴峻的現在，我們期待參賽者能發揮想像力，讓座頭鯨母女之間的對話，為大家帶來輕鬆與溫暖。

此次競賽分為對白組與改編組，以影像力、故事力、創意力為評分面向，對白組首獎獎金3萬元、改編組首獎獎金高達15萬元，得獎作品有機會剪輯納入台達8K海洋環境紀錄片，在推廣活動中一同被更多人看見。紀錄片預計今年底開始巡演。

台達電 紀錄片 生態保育

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