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iPhone SE未開賣 通路先降價

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導
蘋果平價新機種iPhone SE將在本周五（24日）開賣。 路透
蘋果平價新機種iPhone SE將在本周五（24日）開賣。 路透

蘋果平價新機種iPhone SE將在本周五（24日）開賣，業界發現，部分北部連鎖通路商還沒開賣，已先降價，為歷年罕見。

市場擔憂，新冠肺炎疫情影響，初期買氣恐不如預期。

市場分析，每次蘋果推出新機，買氣好壞通路商最清楚，買氣也反映在通路價格上，往年蘋果新機一機難求，開賣當天取貨的現貨價與水貨價動輒較官網定價超出一成以上，但近年蘋果買氣與到貨狀況漸趨平衡，難見漲價，此次iPhone SE更出現還沒開賣，就有通路商降價搶買氣的情形。

根據北台灣連鎖通路業者地標網通公告的iPhone SE價格，約比官方售價少1,000元，折扣約93%，幾乎貼近通路成本價。

通路業者分析，因為新冠疫情影響，實體通路的市況不好，部分連鎖通路的策略都是薄利多銷，會在電信門號及手機銷售中挪移補貼款，關鍵是賣出手機快速變現，吸引客人上門；如果客人順便多申辦個門號，反而賺到。

通路業者認為，以目前第一批供貨狀況，以及各家業者預購預約狀況來看，iPhone SE不會出現往年的搶購潮，但也有特定族群有需求，例如學生或iPhone 6、iPhone 7用戶的換機需求，整體銷售表現還得拉長時間，才看得準。

台灣大上周啟動預約及預購，目前預購量約近萬支，以黑色、128GB最受歡迎。而觀察蘋果官網預購狀況，昨日下訂，得等到5月5日到12日才會到貨，顯示買氣不差。

通路業者觀察，新冠疫情影響，實體通路客戶都衰退，百貨公司來客數大約下滑二到四成，一般通路則少二成以上，電信門市則因用戶有固定上門繳電信費的習慣，人流影響相對小，約衰退5%，但明顯看到來客停留時間大幅縮短，辦完事就離開，也減少門市人員成交率，預期iPhone SE沒有特別開賣活動，蘋果官網預估熱度明顯多於一般門市，也可能因為疫情，使用戶轉向網路平台購買。

iPhone 蘋果 買氣

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