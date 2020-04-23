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蘋果手機Q2出貨恐衰退

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

蘋果新款iPhone SE上市在即，分析師預估，第2季SE出貨量約1,200~1,400萬支，優於預期，但是在新冠肺炎疫情影響下，第2季總體iPhone出貨量將衰退，預估季減近三成。

新款iPhone SE 即將於24日在全球40多個國家／地區上市，蘋果已於17日晚上開放預購。

目前美國、台灣蘋果官網預購熱烈，送達日期都延遲至5月中上旬，甚至讓蘋果再度祭出「限購令」，規定一人限買兩隻SE。

依據分析師出具最新研究報告，大多數市場供貨時間需要五至十天以上，顯示SE首周末預購優於預期，第2季SE出貨量也比預期好，達1,200~1,400萬支。

美系外資先前預估，新iPhone SE第2季銷量可望達900萬支，但在疫情影響下，全年預估2,000萬支。目前市場普遍預估，新iPhone SE出貨量落在2,000-2,500萬支；在供應鏈方面，和碩組裝比率較多，約占50~60%；至於鴻海約40~50%。

分析師表示，受到疫情爆發影響，衝擊消費者信心或購買力，會傾向購買價格與規格較低的產品，甚至停止消費；其次，iPhone 6╱6s系列擁有最大用戶基礎，對這些用戶而言，新款SE將是最佳換機選擇。

不過，展望第3季，因疫情影響，目前市場需求仍不明朗，預期到5月中旬或之後才有較好能見度，出貨量的關鍵仍在疫情是否改善。

iPhone 疫情

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