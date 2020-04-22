首季發明專利排名 阿里巴巴摔落外企第三

經濟部智慧財產局今（22）日公布今年第1季智慧財產權趨勢，三種專利申請合計16,680件，年減3%。智慧局表示，受疫情使專利申請作業放緩，企業也可能考量疫情衝擊營運，挪移今年預算規劃因應救急，以致首季申請案件數下滑。

經濟部智慧財產局智財趨勢統計，包括「發明專利」、「新型專利」、「設計專利」等三種專利。發明專利中，本國申請人分別以台積電蟬聯冠居寶座，外國申請人則是日東電工異軍突起，擠下阿里巴巴，成為外企發明申請之首。

智慧局指出，台積電雖然較去年同期下滑21%，但仍以129件申請件數稱霸冠軍居本國法人，表現穩健；友達也下滑將近四成，然仍以114件維持在第二名的水準。而瑞昱第1季大增66%，達111件強勢攻上第三名。

觀察外國人專利申請狀況，智慧局指出，外國法人日東電工及福特各在發明及設計布局積極。其中，外國人「發明專利」申請以日本件數最多，且由日本日東電工148件，擠下阿里巴巴稱冠，成長高達92%。

值得注意的是，受到疫情衝擊中國大陸企業營運，阿里巴巴第1季發明專利申請件數大跌49%，雖然掉出外企申請冠軍寶座，但仍以136件發明專利申請數維持外國法人第三名。

此外，外國人「設計專利」方面，則是美國申請260件最多，前五大申請國家中，除日本衰退外，其餘均有2位數的正成長，其中，申請人以美國福特93件最多，增加145%。

今年首季受到疫情干擾，企業紛紛放緩專利申請作業，後續疫情和緩能否出現「反彈回補」？對此，智慧局保守分析，若企業單純因為防疫作業，暫緩人員流動，而減少申請，則第2季之後，可望出現回補的「遞延效應」。

不過，若疫情持續衝擊企業，則業者可能會縮減成本，將既定的預算挪移他用，作為疫情衝擊的救急分配，則今年反彈效應可能不明顯；智慧局認為，等到第2季申請件數出爐後，會較為明朗。