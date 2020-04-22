快訊

台職棒登國際基本功 從正視「使用者經驗」做起

首季發明專利排名 阿里巴巴摔落外企第三

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
發明專利中，本國申請人分別以台積電蟬聯冠居寶座，外國申請人則是日東電工異軍突起，擠下阿里巴巴，成為外企發明申請之首。圖／智慧局提供
發明專利中，本國申請人分別以台積電蟬聯冠居寶座，外國申請人則是日東電工異軍突起，擠下阿里巴巴，成為外企發明申請之首。圖／智慧局提供

經濟部智慧財產局今（22）日公布今年第1季智慧財產權趨勢，三種專利申請合計16,680件，年減3%。智慧局表示，受疫情使專利申請作業放緩，企業也可能考量疫情衝擊營運，挪移今年預算規劃因應救急，以致首季申請案件數下滑。

經濟部智慧財產局智財趨勢統計，包括「發明專利」、「新型專利」、「設計專利」等三種專利。發明專利中，本國申請人分別以台積電蟬聯冠居寶座，外國申請人則是日東電工異軍突起，擠下阿里巴巴，成為外企發明申請之首。

智慧局指出，台積電雖然較去年同期下滑21%，但仍以129件申請件數稱霸冠軍居本國法人，表現穩健；友達也下滑將近四成，然仍以114件維持在第二名的水準。而瑞昱第1季大增66%，達111件強勢攻上第三名。

觀察外國人專利申請狀況，智慧局指出，外國法人日東電工及福特各在發明及設計布局積極。其中，外國人「發明專利」申請以日本件數最多，且由日本日東電工148件，擠下阿里巴巴稱冠，成長高達92%。

值得注意的是，受到疫情衝擊中國大陸企業營運，阿里巴巴第1季發明專利申請件數大跌49%，雖然掉出外企申請冠軍寶座，但仍以136件發明專利申請數維持外國法人第三名。

此外，外國人「設計專利」方面，則是美國申請260件最多，前五大申請國家中，除日本衰退外，其餘均有2位數的正成長，其中，申請人以美國福特93件最多，增加145%。

今年首季受到疫情干擾，企業紛紛放緩專利申請作業，後續疫情和緩能否出現「反彈回補」？對此，智慧局保守分析，若企業單純因為防疫作業，暫緩人員流動，而減少申請，則第2季之後，可望出現回補的「遞延效應」。

不過，若疫情持續衝擊企業，則業者可能會縮減成本，將既定的預算挪移他用，作為疫情衝擊的救急分配，則今年反彈效應可能不明顯；智慧局認為，等到第2季申請件數出爐後，會較為明朗。

疫情 阿里巴巴

延伸閱讀

疫情衝擊 蘋果日報創辦人黎智英發文告急

百度再曝高管貪腐 副總裁被公司移送警方處理

淘寶蔣凡緋聞 燒掉阿里2,000億市值

陸版《夫妻的世界》 天貓總裁妻子疑夫出軌大鬧網紅

相關新聞

台積電董座劉德音和總裁魏哲家 去年酬金各領2.93億元

台積電年報出爐，高階經理人的酬薪也年報中揭露，其中董事長劉德音與總裁魏哲家去年酬金同領2.93億元，占台積電稅後純益比重...

Google 啟動「數位人才探索計劃」目標培育8,000人才

為因應新冠肺炎疫情帶來的社會與經濟衝擊，Google 今（22）日宣布在台啟動「數位人才探索計劃」，提供免費的數位培訓資...

夏普在美國ITC告彩虹光電 請求禁售侵權產品

夏普今（22）日發布新聞稿說明，於美國時間2020年4月21日，對咸陽彩虹光電科技有限公司（以下簡稱「CHOT」）、 T...

日本子公司遭控侵權成立 宏達電：專利已失效不影響財務

針對東京地方法院今年3月24日就日亞化控告專利侵權案判決侵權成立一事，宏達電（2498）今（22）日表示，對於法院判決感...

鴻海傳裁撤M次集團總部

鴻海集團創辦人郭台銘近年投入近百億資金，成立的鴻海健康科技事業群（簡稱M次集團），據鏡周刊報導，上周突然宣布裁撤M次集團總部，有近百名員工恐將面臨失業。

郭明錤：新iPhone SE本季出貨勝預期

蘋果新款iPhone SE 上市在即，蘋果知名分析師、天風證券郭明錤指出，iPhone SE首周末預購優於預期，預估第二季SE出貨量約1,200~1,400萬支，表現將優於業界預期，但是在新冠肺炎疫情影響下，預估第二季總體iPhone出貨量將出現衰退，預估季減近三成。

全球晶片出貨 今年不樂觀

屋漏偏逢連夜雨，全球晶片出貨量將首度出現連續兩年下滑窘境。研究機構IC Insights指出，新冠肺炎疫情肆虐全球，繼去年全球晶片出貨量衰退6%後，2020年可能再次衰退3%，如是這樣，這將是晶片產業史上第一次連續兩年衰退。

智原+聯電 攻智慧家庭商機

智原（3035）與聯電（2303）近日表示，智原的Gigabit乙太網路實體層（GPHY）矽智財現已在聯電的40LP製程平台上完成驗證並可提供客戶授權使用。

數位防疫再升級 工研院推居家隔離App

為減輕第一線防疫人員的負擔，工研院今日透過線上直播，發表新技術「智慧關懷居家管理系統」，這是工研院連續第三周發表防疫相關新技術。

超微加持 板卡廠本季續旺

超微（AMD）持續在PC市場攻城掠地，今日正式為第三代Ryzen桌上型處理器系列增添新品，包含3100、300X 處理器以及AMD B550晶片組，主打入門級市場，市場看好相關板卡供應鏈，包含華擎（3515）、華碩（2357）、映泰（2399）、技嘉（2376）、微星（2377）等，第二季營運有望增添動能。

遭判侵害日亞化專利 宏達電：失望但予以尊重

日本LED大廠日亞化學工業株式會社控告宏達電日本子公司HTC NIPPONCORPORATION及其經銷商侵害日亞化專利...

工研院智慧關懷居家管理系統 下周可上線

有鑑於目前居家檢疫者約在萬人左右，地方的民政與警政人員往往需要耗費許多人力及物力進行管理，為減輕第一線防疫人員的負擔，工...

熱門新聞

狂電姊夫…郭台銘下重手整頓 M次集團面臨裁員風暴

陳柏惟指發現金戰爭時就不能用 孫大千：牛頭不對馬嘴

沒勞保也能借！勞工紓困貸款10萬 下周一公布申請細節

酷碰券近乎跳票 經濟部：不排除發放等同現金的消費券

趕快查看帳戶！勞工3萬元紓困金陸續入帳

華為砍單 傳本月還有一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。