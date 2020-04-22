宏碁3月在美筆電市場年增135% 增長幅度居冠

根據最新市調資料顯示，宏碁3月份在美國筆電市場年增率達135%，快速增長的幅度成為電腦品牌之冠，更超越業界成長均值50%。除了電競筆電成為在美市場龍頭之外，根據市調資料顯示，美國3月份消費端Chromebook以177%成長搶下市場冠軍；螢幕方面更在124%的增長下，一般消費螢幕以17.1%、電競螢幕則以20%的市占率坐穩LCD螢幕第一名。

年初之際，因農曆新年假期及新型冠狀病毒影響，衝擊產業環境；然而，3月份面對遠距、居家等電腦市場需求大增，宏碁即時快速反應，在最短時間內提供各種應用裝置，旗下電腦等相關產品出貨強勁，成功掌握致勝關鍵，成為3月份美國市場成長最快的電腦品牌。