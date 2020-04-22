遠傳推大無線方案 打造居家電影院
遠傳表示，疫情衝擊宅在家，生活也要十分精彩，遠傳電信家用上網服務「遠傳大無線」推出全新方案，搭配4.5G家用上網分享器和OVO電視盒，月付699元，可將近8,000元的設備零元帶回家，搭配遠傳friDay影音半價優惠，打造居家電影院。
根據資策會的觀察指出，包括居家娛樂、遠距教學等防疫商機皆十分可觀，尤其「零接觸商機」將持續帶動相關服務與需求，後勢持續看漲。OVO電視盒也發現自今年1至3月以來消費者訂閱率持續提升，付費訂閱數成長27%。遠傳friDay影音的統計顯示，2020年第1季每月線上付費用戶相較前一季平均成長2.5倍，整體觀影人數成長3成，且電腦與大螢使用比例成長15%。
遠傳表示，遠傳大無線方案限期優惠，月租699元，就能提供全家上網吃到飽服務，家裡上網不用再牽線，取代固網的新產品讓室內時尚品味一次升級，絕佳體驗方案包括Dynalink 4.5G上網分享器(市價5,490元)、OVO電視盒(市價2,290元)可零元帶回家，並可半價99元的價格加購遠傳friDay影音看到飽，再省1,200元，現在申辦現賺8,980元。
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