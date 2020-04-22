台積電董座劉德音和總裁魏哲家 去年酬金各領2.93億元
台積電年報出爐，高階經理人的酬薪也年報中揭露，其中董事長劉德音與總裁魏哲家去年酬金同領2.93億元，占台積電稅後純益比重約 0.085%，高於前年的 0.0674%。
台積電年報中指出，劉德音去年包括報酬、提撥退職退休金、董事酬勞、業務執行費用，董事酬金共達2.93億元，約占台積電去年稅後純益的0.085%。
魏哲家雖未領取董事酬金，但包括薪資、提撥退職退休金、獎金、特支費、員工酬勞等，同樣獲得約2.93億元的酬金，占台積電去年稅後純益的 0.085%。
台積電去年包括魏哲家及其他副總經理共25人，共獲得約15.45億元酬金，占台積電及轉投資事業稅後純益0.4477%，也比前年的 0.4379%高，主因台積電去年獲利再創新高。
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