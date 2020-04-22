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華為加入OLED電視市場 競爭更加激烈

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

華為將於4月26日正式銷售其首款65英吋OLED TV X65，該公司在發表會上強調其OLED面板的完美黑色、自然色彩表現和1.2毫米薄邊框，零售價約合新台幣為10.4萬元，與樂金(LG)2020年版65英吋OLED電視相差無幾。

隨著X65的推出，華為已將樂金 (LG)和索尼 (S0NY)之間的OLED雙方電視競賽變成了三方競爭。

由於有更多的參與者，今年全球OLED電視市場的格局將發生巨大變化，在2019年全球共有15家OLED電視製造商，但今年還多出四家公司加入，包括中國大陸的華為、小米、美國Vizio和夏普都將推出各自的OLED電視型號。

OLED電視市場目前為兩強競逐，分別是韓國的樂金 (LG)和日本的索尼(Sony)。根據IHS Markit指出，樂金 (LG)在2019年占全球市場的55.2％，估計為300萬台，第二名是索尼 (Sony)，全球市場占22.4％。但是在75英吋或更大尺寸的OLED電視的銷售市占率，以索尼19.1％的市場占有率位居第一，優於樂金 (LG)的18.2％。

光電協進會產業分析師林政賢指出，OLED電視的銷量一直在成長，2月份的總出貨量達到了15萬台，按單位數量計算的需求增長仍有望較高，到2020年達到9.5％。OLED電視面板將增長約35.9％，儘管整體市場不景氣，但對先進顯示技術的需求應繼續強勁。

林政賢表示，根據DSCC預估，2020年全球電視出貨量將比去年下降10％，約2.33億台，每個月的成長率從一月份增加2％到四月份更新為下調降1%，另外在薄型面板市場，面板面積比去年減少6%，產量減少8%。

林政賢認為，COVID-19病毒傳播擴大的影響，導致以歐美為主的消費需求的減少，再加上東京奧運會和殘奧會等大型體育賽事的延誤影響，使顯示器整體需求力道大減。

從2月的農曆新年假期之後，對供應鏈的影響如物流停滯和零件短缺等已擴散，到3月以後病毒從中國大陸傳播到歐美各國家，感染範圍持續擴大，使多國發出國家級緊急命令，全面禁止國民外出集會活動等，導致消費市場活動減少。

1月至3月零售購買率又比去年同期下降了15%。如到第2季結束疫情還無法控制住，市場情況將持續惡化，到6月零售購買率將擴大到下降19%，市場股價的下跌也是不利因素，如果歐洲和美國延長出入境限制，則出貨數量將會進一步減少。

電視面板 OLED LG 華為

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