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Google 啟動「數位人才探索計劃」目標培育8,000人才

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
Google 「數位人才探索計劃」整合 Google、104人力銀行、企業夥伴資源，今年將培訓 8,000 名擁有數位能力、產業知識及職場應變的全方位人才，左起依序為Google台灣資深業務總監王嘉慶、Google台灣總經理林雅芳、波士頓顧問公司全球合夥人馮博堅。圖／Google提供
Google 「數位人才探索計劃」整合 Google、104人力銀行、企業夥伴資源，今年將培訓 8,000 名擁有數位能力、產業知識及職場應變的全方位人才，左起依序為Google台灣資深業務總監王嘉慶、Google台灣總經理林雅芳、波士頓顧問公司全球合夥人馮博堅。圖／Google提供

為因應新冠肺炎疫情帶來的社會與經濟衝擊，Google 今（22）日宣布在台啟動「數位人才探索計劃」，提供免費的數位培訓資源，預計在今年底前為8,000名年輕學子與社會新鮮人提升數位實力，並協助台灣加速數位轉型腳步。該計劃除了全線上的互動式課程，也邀請 104 人力銀行與企業界一起為受過培訓的人才提供後續發展機會。

目前已有超過40家企業夥伴將在 104 人力銀行所設置的「數位人才探索計劃」專區開設職缺。Google 今亦公布委託波士頓顧問公司所進行的《數位行銷成熟度研究》調查結果，顯示台灣企業數位行銷成熟度仍有成長空間，而具備因應多變環境、擁有數位彈性與實力的人才是提升營運效益的關鍵。

Google 台灣總經理林雅芳表示，突如其來的疫情帶來了全面性的挑戰，而我們發現無論是這段期間即將就業的青年們、或是積極尋求應變措施的企業，數位力就代表了免疫力。在實體活動多有滯礙的當下，善用數位工具、解決營運問題已成為各界最想提升的能力。

林雅芳指出，「Google自三年前啟動『智慧台灣計劃』以來，便一直希望能為台灣帶來人才、經濟與產業面向的多方協助。在持續履行這項承諾的同時，我們很開心『數位人才探索計劃』能順利推出，更感謝 104 人力銀行與多家企業夥伴一同加入促成此計劃。期望這項計劃為年輕人的履歷加值，讓他們在職場上發揮所長，進而帶動台灣產業的數位升級。」

林雅芳也說，因應疫情，各行業針對投資更加小心謹慎，但同樣疫情期間看到新的機會，當要投入新的機會時，必須審慎付出、更精準，這就是數位行銷最大優勢，「數位行銷的最大特點，是可做到累積、放大、彈性等特色。數據相關的累積，可以幫助做到精準受眾；放大是有效的結果進一步放大；彈性就是因應結果不斷調整。現在每一分錢希望花在刀口上，數位行銷就是最好的利器。」

數位人才探索計劃將於即日起至今年（2020）7月前開放報名，只要是大專院校碩學士畢業生與具有一至三年工作經驗的社會新鮮人皆可於「數位人才探索計劃」網站進行報名，7月前（時程若有異動以官方網站更新資訊為主）完成線上學習、通過認證，就能參與「Google 數位應用加速課程 (Fast Pass Training)」線上直播培訓課程，將會由 Google 專屬培訓師提供豐富扎實的數位行銷課程。通過認證、完成培訓後就可以開始進行求職媒合、就業。

為協助提升台灣企業的數位行銷成熟度，帶來更好的營收表現與成本效率，Google相信培育充足且具有實力的人才，讓他們活用工具、技術並帶來彈性與創新，才能真正幫助企業推動數位化發展、增加競爭力。疫情期間消費者行為轉往線上，實體經濟受創之際，宅經濟逆勢成長，讓許多企業萌生或加速數位轉型念頭，選擇招聘具有數位能力的求職者，也成為社會新鮮人關注的焦點。

Google 希望透過「數位人才探索計劃」幫助台灣人才升級、加速企業數位轉型、協助台灣社會數位化超前部署。

Google 疫情

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