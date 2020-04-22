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夏普在美國ITC告彩虹光電 請求禁售侵權產品

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導
夏普控告彩虹光電侵害專利權。 歐新社
夏普控告彩虹光電侵害專利權。 歐新社

夏普今（22）日發布新聞稿說明，於美國時間2020年4月21日，對咸陽彩虹光電科技有限公司（以下簡稱「CHOT」）、 TPV Technology Limited及其子公司（以下簡稱「TPV」），以及VIZIO, Inc.，向美國國際貿易委員會（ITC）提告專利侵權，促請ITC依美國1930年關稅法第337條啟動調查。ITC一般會於30日內決定是否立案調查。

夏普提到，提告主張CHOT所製造之液晶面板，以及TPV及其子公司之行為，侵害夏普所擁有之美國專利號7,245,329、7,372,533、8,022,912、8,451,204及8,847,863等五件專利中一個或多個請求項。該等專利係與液晶顯示裝置之聚合物穩定配向、薄膜電晶體與廣視角技術相關。

夏普表示，請求ITC啟動專利侵權調查，並發布限定排除命令以禁止CHOT侵權產品及使用CHOT侵權面板之產品進入美國，同時發布停止命令以禁止CHOT於美國宣傳及銷售侵權產品，直至夏普專利期間屆滿為止。

夏普強調，過去及現在均持續大量投資，包含其美國員工耗費了無數時間，開發並推進液晶技術以供市場所用。40多年來夏普是公認的創新先驅，並在美國、日本及中國取得超過一萬件顯示相關專利，其中包含多個核心顯示技術。

夏普

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