快訊

「最毒班機」、酒店女公關結案 無進一步擴大社區風險

日本子公司遭控侵權成立 宏達電：專利已失效不影響財務

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
法院認定宏達電HTC Desire 626所配置的白光LED侵害日亞專利。 圖／宏達電提供
法院認定宏達電HTC Desire 626所配置的白光LED侵害日亞專利。 圖／宏達電提供

針對東京地方法院今年3月24日就日亞化控告專利侵權案判決侵權成立一事，宏達電（2498）今（22）日表示，對於法院判決感到失望但予以尊重；宏達電強調，由於涉訟專利已在2017年7月29日期滿失效，判決結果對本公司的產品銷售及財務毫無影響。

日亞化今日發出新聞稿表示，針對宏達電日本子公司 HTC NIPPON CORPORATION 及 Kanematsu Communications Ltd.（兼松通訊有限公司，HTC NIPPON CORPORATION 經銷商）提起的專利侵權訴訟，東京地方法院在3月24日作出判決，判定被告等侵害日亞專利權。

日亞化指出，在判決中，法院認定由被告等經銷的宏達電手機（HTC Desire 626）所配置的白光 LED 侵害日亞第 JP5177317 與 JP5610056 號專利，法院同時命被告等賠償日亞所受損害。由於被告等未提起上訴，本案已終局確定且具有拘束力。

宏達電回應表示，「針對東京地方法院判決侵權成立一事，對法院判決感到失望但予以尊重; 此外 , 由於涉訟專利已在2017年7月29日期滿失效，該判決結果對本公司的產品銷售及財務毫無影響」。

宏達電 日亞化

延伸閱讀

遭判侵害日亞化專利 宏達電：失望但予以尊重

宏達電搶攻防疫商機 推VIVE遠距應用解決方案

搶進防疫商機 HTC VIVE 策展系列虛擬健身應用內容

衝刺區塊鏈布局 宏達電插旗加密幣挖礦新創

相關新聞

日本子公司遭控侵權成立 宏達電：專利已失效不影響財務

針對東京地方法院今年3月24日就日亞化控告專利侵權案判決侵權成立一事，宏達電（2498）今（22）日表示，對於法院判決感...

夏普在美國ITC告彩虹光電 請求禁售侵權產品

夏普今（22）日發布新聞稿說明，於美國時間2020年4月21日，對咸陽彩虹光電科技有限公司（以下簡稱「CHOT」）、 T...

鴻海傳裁撤M次集團總部

鴻海集團創辦人郭台銘近年投入近百億資金，成立的鴻海健康科技事業群（簡稱M次集團），據鏡周刊報導，上周突然宣布裁撤M次集團總部，有近百名員工恐將面臨失業。

郭明錤：新iPhone SE本季出貨勝預期

蘋果新款iPhone SE 上市在即，蘋果知名分析師、天風證券郭明錤指出，iPhone SE首周末預購優於預期，預估第二季SE出貨量約1,200~1,400萬支，表現將優於業界預期，但是在新冠肺炎疫情影響下，預估第二季總體iPhone出貨量將出現衰退，預估季減近三成。

全球晶片出貨 今年不樂觀

屋漏偏逢連夜雨，全球晶片出貨量將首度出現連續兩年下滑窘境。研究機構IC Insights指出，新冠肺炎疫情肆虐全球，繼去年全球晶片出貨量衰退6%後，2020年可能再次衰退3%，如是這樣，這將是晶片產業史上第一次連續兩年衰退。

智原+聯電 攻智慧家庭商機

智原（3035）與聯電（2303）近日表示，智原的Gigabit乙太網路實體層（GPHY）矽智財現已在聯電的40LP製程平台上完成驗證並可提供客戶授權使用。

遭判侵害日亞化專利 宏達電：失望但予以尊重

日本LED大廠日亞化學工業株式會社控告宏達電日本子公司HTC NIPPONCORPORATION及其經銷商侵害日亞化專利...

工研院智慧關懷居家管理系統 下周可上線

有鑑於目前居家檢疫者約在萬人左右，地方的民政與警政人員往往需要耗費許多人力及物力進行管理，為減輕第一線防疫人員的負擔，工...

郭台銘傳整頓個人健康事業 鴻海子公司未受影響

週刊報導鴻海創辦人郭台銘整頓個人投資的健康科技事業群，傳有員工生計恐面臨影響。不過，市場人士指出，鴻海旗下相關生醫生技子...

新冠疫情拖累 德國柏林消費性電子展IFA將取消

世界上規模和影響力最大的國際視聽及消費類電子產品展覽會-德國柏林消費性電子展IFA受疫情影響，今年將取消。根據IFA柏林...

網家、創業家推活動做環保 響應「世界地球日」

「世界地球日」正式邁入第50周年，各國政府持續宣導環保減碳政策，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物站上環保...

台積電劉德音與魏哲家年度酬勞曝光 同領2.93億元

晶圓代工廠台積電民國108年年報出爐，董事長劉德音與總裁魏哲家兩人酬金隨之曝光，同為新台幣2.93億元，約占台積電稅後淨...

熱門新聞

星國石油巨擘聲請破產保護 23家踩雷銀行名單曝光

狂電姊夫…郭台銘下重手整頓 M次集團面臨裁員風暴

中信金控回應 新加坡興隆集團踩雷案

陳柏惟指發現金戰爭時就不能用 孫大千：牛頭不對馬嘴

酷碰券近乎跳票 經濟部：不排除發放等同現金的消費券

撐不住了！旅客少運量下滑 桃捷公司爭取中央紓困補助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。