日本子公司遭控侵權成立 宏達電：專利已失效不影響財務

針對東京地方法院今年3月24日就日亞化控告專利侵權案判決侵權成立一事，宏達電（2498）今（22）日表示，對於法院判決感到失望但予以尊重；宏達電強調，由於涉訟專利已在2017年7月29日期滿失效，判決結果對本公司的產品銷售及財務毫無影響。

日亞化今日發出新聞稿表示，針對宏達電日本子公司 HTC NIPPON CORPORATION 及 Kanematsu Communications Ltd.（兼松通訊有限公司，HTC NIPPON CORPORATION 經銷商）提起的專利侵權訴訟，東京地方法院在3月24日作出判決，判定被告等侵害日亞專利權。

日亞化指出，在判決中，法院認定由被告等經銷的宏達電手機（HTC Desire 626）所配置的白光 LED 侵害日亞第 JP5177317 與 JP5610056 號專利，法院同時命被告等賠償日亞所受損害。由於被告等未提起上訴，本案已終局確定且具有拘束力。

宏達電回應表示，「針對東京地方法院判決侵權成立一事，對法院判決感到失望但予以尊重; 此外 , 由於涉訟專利已在2017年7月29日期滿失效，該判決結果對本公司的產品銷售及財務毫無影響」。