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聯電廣邀青年參加第五屆綠獎 徵件今日開跑

經濟日報 / 記者簡永祥／即時報導

聯電（2303）今（22）日宣布，第五屆綠獎徵件活動於四二二世界地球日正式開跑。在新型冠狀病毒肺炎疫情影響全球之際，聯電關愛地球的心未曾止息，繼續攜手供應鏈夥伴，持續支持生態保育活動的推行。2020年第五屆綠獎提供300萬元總獎金，公開徵求對環境生態保育有卓越貢獻的保育計畫以及具有啟發性的青少年環境行動方案。

聯電總經理簡山傑表示，綠獎在聯電與夥伴企業的支持下，攜手走過四個年頭，累計支持19個大型生態保育計畫，並在去年首度設立青少年環境行動獎。

很高興綠獎已經成為台灣生態保育工作的重要推手之一，在自然生態系統和社會產生變化之際，許多熱心投入環境保護的青年志士，為了地球的永續找出不同的思維，並為成就乾淨、綠色、無污染的關鍵發想許多的可能。可藉由綠獎平台，讓許多默默耕耘的保育故事得以被看見，期許引發影響力，帶動一起投入生態保育的工作，這也是對環境最正面的回饋。

聯電發揮企業影響力，倡議生態保育，以EcoEcho精神，喚起許多企業共同支持，第五屆綠獎共有八家企業夥伴一同響應，包括3M、宏瑞制程工業、漢民科技、智原科技、愛德華先進科技、漢科系統、台塑勝高科技、以及東京威力科創。期望凝聚眾人力量，擴大發揮影響力，讓更多人一起為美好的環境而努力。

第五屆綠獎除「大型保育計畫徵件」外，去年首次舉辦的「青少年環境行動獎」，發掘了主動關心環境、分享行動理念的績優青年典範。

今年青少年環境行動獎以分享、實踐、改變，為評選重點，以更友善的徵件規格輔以複評，希望鼓勵更多青少年帶著理想與熱情點燃下一世代公益參與的風氣。

第五屆綠獎於9月9日徵件截止，歡迎各界致力於環境保護的NGO團體、社團法人、青少年等夥伴踴躍參與徵件。因應疫情，今年綠獎部分活動將改採線上方式舉辦，全面做好防疫工作，讓大家安心參與，

生態保育 聯電

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