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工研院智慧關懷居家管理系統 下周可上線

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
工研院「智慧關懷居家管理系統」，撒下天羅地網，具備高精準定位、高強度人員確認、積極維護用戶高隱私、高便利性等四大特色。圖／工研院提供
工研院「智慧關懷居家管理系統」，撒下天羅地網，具備高精準定位、高強度人員確認、積極維護用戶高隱私、高便利性等四大特色。圖／工研院提供

有鑑於目前居家檢疫者約在萬人左右，地方的民政與警政人員往往需要耗費許多人力及物力進行管理，為減輕第一線防疫人員的負擔，工研院今（22）日舉辦線上記者會，發表「智慧關懷居家管理系統」，以數位防疫科技力支持地方政府的第一線防疫關懷人員，透過系統自動排程訪查主動關懷，有效減輕里長、里幹事與警察等第一線防疫人員八成的關懷負擔，且透過多元感測資訊，降低定位誤差原本百公尺以上縮小至10公尺內，是防疫第一線人員的好幫手。

工研院副院長張培仁表示，為了避免疫情擴散，全世界每10人中就有4人的行動受到限制，顯示各國政府極需要數位科技，協助落實隔離措施。

台灣數位防疫系統已有成果，但防疫是長期作戰，防疫工具好還要更好，工研院研發的「智慧關懷居家管理系統」是撒下天羅地網，提高定位的精準度，要減少定位誤差降低誤報，讓第一線的防疫人員不會因為誤報而疲於拚命，更有效率幫助我們網住病毒不擴散，降低第一線人員的負擔。

他強調，目前工研院已完成相關技術研發於院內做測試，將與新竹縣市政府進行場域驗證，持續功能優化後，將可強化現有系統的功能，與現行系統相輔相成互補銜接。未來， 完成實際場域驗證，歡迎有興趣的縣市參與。

張培仁指出，工研院研發的「智慧關懷居家管理系統」，結合臺灣資通訊的優勢，可透過遠距進行居家監測與管理，不僅定位準確，避免誤判，還會自動撥電話訪查，減輕里長、里幹事與警察的負擔。

智慧關懷居家管理系統，具備四高強度：「高精準定位」融合多元感測資訊提升定位精準；「高強度人員確認」結合手機內建生物辨識確保本人接聽；「積極維護用戶高隱私」在手機App不會儲存資料，且資料上傳實體隔離內網，在居家隔離或檢疫期滿主動清除；「高便利性」則是系統擴充性大且可雙向回報，是第一線防疫關懷的好幫手。期許以科技研發守護台灣、守護全民健康。

根據現行居家檢疫管理系統遇到三大問題，人力勞役成本高、定位誤差高、手機App維運成本高。以居家檢疫者為例，里長、里幹事、警員、民政人員都是政府防疫的重要第一線，更是24小時on call進行居家檢疫關懷或訪查；現行採用手機基地台定位，容易有幾公尺至數百公尺誤差值，導致警員出動訪查的誤報時有所聞。

有些防疫手機App常須軟體更新，不僅對手機App的維運者來說，造成得針對各手機版本測試更新的成本壓力，也造成居家隔離或居家檢疫的民眾在使用上的困擾。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克進一步說明，「智慧關懷居家管理系統」是一款多功能的App，居家檢疫或隔離者透過手機下載App後，會進行定位，以結合基地台、GPS、Wi-Fi、陀螺儀等感測資訊，辨識受測者在室內活動或為戶外移動，多元感測資訊融合後之多重追蹤可以減少定位誤差降低誤報。

透過工研院測試數據，導入「智慧關懷居家管理系統」，與相較單一感測資訊，定位誤差能從原本的百公尺以上，降低至10公尺以內，提高定位精準；而民眾登入App時，隨後會透過手機裝置端之生物辨識介面，例如人臉辨識、指紋等進行本人認證與辨識，此外在系統訪談過程中也加上影音功能，保留後續影音辨識的彈性。

「智慧關懷居家管理系統」還提供類似電子版里長／里幹事的功能，利用系統之自動排程撥號功能，即可進行關懷訪談，透過其雙向通報機制，不僅可讓系統自動撥號訪查、檢疫者主動報告系統，減少人工查核負荷，降低對民眾生活干擾；更重要的是，透過工研院自主研發技術「虛擬化App服務平台」，後端可集中控管App版本，資料更新僅需要修改一次，就可適用所有手機版本。

不僅對於App維運端來說，不用針對不同手機版本進行測試更新，降低維運成本，使用端用戶也無需頻繁更新App。

現行地方政府提供許多防疫關懷協助，例如為居家檢疫或隔離者收垃圾、送餐、視訊診療等，預計未來App可連結更多相關資訊與服務。

工研院22日舉辦線上記者會，發表「智慧關懷居家管理系統」，希望透過系統自動排程訪查主動關懷，減輕里長、里幹事與警察等第一線防疫人員的關懷負擔。左至右為工研院資訊與通訊研究所所長闕志克、副院長張培仁、資訊與通訊研究所組長李國徵。圖／工研院提供
工研院22日舉辦線上記者會，發表「智慧關懷居家管理系統」，希望透過系統自動排程訪查主動關懷，減輕里長、里幹事與警察等第一線防疫人員的關懷負擔。左至右為工研院資訊與通訊研究所所長闕志克、副院長張培仁、資訊與通訊研究所組長李國徵。圖／工研院提供

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