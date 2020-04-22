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疫情肆虐 全球晶片出貨量恐首度出現連續兩年衰退

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

屋漏偏逢連夜雨，全球晶片出貨量將首度出現連續二年下滑窘境。研究機構IC Insights指出，新冠肺炎疫情肆虐全球，繼去年全球晶片出貨量衰退6%後，2020年將再次衰退3%，是自1980年開始記錄以來罕見情況。

IC Insights調查過去4次紀錄，全球IC晶片出貨量在衰退隔年均出現成長，唯獨這一次打破慣性，連續2019、2020年出現衰退，過去4次紀錄分別為：2001年衰退21%隔年成長15%；1985年衰退16%隔年成長18%；2009年衰退7%隔年成長29%；2012年衰退1%隔年成長8%。

這4次衰退中，1985年、2001的前一年晶片出貨大幅增長，1984年出貨量增加50%，2000年出貨量也增加27%，庫存增加是導致1985年與2001年晶片出貨衰退主因。

儘管2009年衰退前一年2008年晶片出貨量僅成長2%，並沒有太多庫存需要去化，但因金融海嘯風暴，導致全球經濟衰退，對電子系統銷售產生負面影響，是2009年衰退主要原因。

從2013年到2018年，IC出貨量則處於穩定增長軌道，2013年成長8%，2014年成長9%，2015年成長5%，2016年成長7%，2017年開始更創下雙位數成長達15%，2018年的成長10%，在歷經2017年和2018年的雙位數成長後，2019年則出現史上第5次出貨量衰退。

2020年新冠肺炎疫情重創全球經濟，IC Insights表示，在去年全球晶片出貨量衰退6%之後，預計今年將再次衰退3%，如果此預測成真，將是晶片產業史上第一次連續兩年衰退。

新冠肺炎

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