AMD推新PC處理器 板卡廠Q2添動能

超微（AMD）持續在PC市場攻城掠地，今（22）日正式為第3代 Ryzen桌上型處理器系列增添新品，包含3100、300X 處理器以及AMD B550晶片組，主打入門級市場，市場看好相關板卡供應鏈，包含華擎（3515）、華碩（2357）、映泰（2399）、技嘉（2376）、微星（2377）等，第二季營運有望增添動能。

AMD Ryzen3 3100 / 3300X處理器，以及相容於AM4插槽的AMD B550晶片組，其超過60款研發中產品設計旨在搭載AMD第3代Ryzen桌上型處理器。

AMD指出，3100 / 3300X處理器代表有史以來最快速的AMD Ryzen 3桌上型處理器，為主流級遊戲玩家帶來全球頂尖的桌上型電腦效能，相比競爭對手，3100遊戲效能領先對手產品高達20%，創作者效能超越對手產品高達75%。

AMD表示，新款處理器憑藉18MB快取優勢，大幅降低記憶體延遲，直接轉換為更流暢、更快速的遊戲效能，從而在需耗費大量CPU運算資源的遊戲中獲得更高畫面更新率。

此外，全新Ryzen 3處理器採用4核心、8執行緒以及AMD SMT技術，提供滿足消費者需求的極致多工效能與反應速度。

從價格面來看，3300X / 3100 處理器，定價分別為美金120 和美金99，B550晶片組儘管沒宣布價格，但為了與新處理器親民價格匹配，預料主板售價也將走入門級路線。

3100 / 3300X預計於今年5月上市，將透過全球各大零售商與電子零售商販售。AMD B550主機板預計從6月16日起，透過AMD ODM合作夥伴銷售，包括華擎、華碩、映泰、七彩虹（Colorful）、技嘉、微星等產品將於各大實體與電子零售通路販售。

除AMD推出新品之外，市場預料，英特爾即將推出第十代Comet-Lake系列主板，分別將在5月中旬及5月底推出兩波新品，將是取代Z390系列的Z490系列主板新品，最快4月底、5月初品牌廠就將發布預售。

法人預估，微星、技嘉等板卡廠第二季受惠新品上市效應，將帶動主板銷量，為第二季營收再添動能，營運成績可望超過首季表現。