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狂電姊夫…郭台銘下重手整頓 M次集團面臨裁員風暴

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘今年檢視M次財報，發現集團虧多賺少，因此決定下重手整頓。 聯合報系資料照
鴻海集團創辦人郭台銘今年檢視M次財報，發現集團虧多賺少，因此決定下重手整頓。 聯合報系資料照

鴻海集團創辦人郭台銘近年投入近百億資金，成立的鴻海健康科技事業群（簡稱M次集團），據周刊報導，上周突然宣布裁撤M次集團總部，有近百名員工恐將面臨失業。

周刊報導，郭台銘今年檢視M次財報，發現集團虧多賺少，因此決定下重手整頓，把旗下數十家公司整併，而原任M次集團負責人的吳良襄，正是曾馨瑩姊夫，也被郭台銘狂電。

未來，在郭台銘規劃中，個人投資的M次集團將與鴻海集團切割，自行掌舵發展永齡生醫版圖。由於郭董以往經營風格就是要求各事業群以賺錢為目標，M次進年旗下不少公司都處於虧損局面，自然遭到郭董開刀，位於新北市新店的台北矽谷園區內，M次集團約有近百名總部員工將面臨失業命運。

此外，M次先前投資眾多生技新創公司，10多家公司中只有三家賺錢，因此郭台銘要求吳良襄將旗下的十多家子公司只留賺錢的，剩下的全都整併與裁撤。

鴻海內部人士指出，公司的組織圖中早已沒有M次集團，這只是之前的俗稱，並非公司實體事業群。

據了解，由鴻海集團直接出資的「康聯、康誠、康儀」等子公司並未裁員，營運一切正常。至於由郭台銘個人投資的眾多生醫新創公司則面臨整頓命運。

對此，永齡基金會表示，「大健康產業」在現今與未來都會有爆炸性的成長與更多的機會，而機會是留給準備好的人，永齡的發展中其中一部分是志業，包括幾近完成的台大癌醫捐贈案或捐贈癌症病患基因檢測，以及對抗癌症的相關研究，都會保持對社會回饋的初心，不受任何外界流言影響。

事業經營的部分，除弊興利是經營事業的不二法門，必然一步一腳印，以創業家精神保持對事業的熱情、專注、專業。相關整併都以事業長遠發展為考量，若有需裁撤之員工皆依相關法令合法辦理；高層人事安排與布局未來將以組織發展需求做最佳規劃。

鴻海 郭台銘

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