郭明錤：2款iPhone新機9月量產 6.7吋可能延至10月

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，預估下半年新iPhone中包括6.1吋與5.4兩款新機可望在9月進入量產，但6.7吋iPhone的量產時程可能推遲到10月；他同時指出，如果新冠肺炎疫情不能在6月前得到較好控制，5G毫米波iPhone占新iPhone出貨量比重將下修至約5~10%；另外，2021年上半年新機恐會延遲到下半年。

郭明錤表示，因疫情爆發，蘋果決定啟動遠端認證與授權來完成新iPhone的開發，但改變需要時間，目前下半年新iPhone的EVT驗證都推遲約1個月，預估。新款6.1吋與5.4吋的iPhone仍可能在9月進入量產，設計最複雜的新款 6.7吋iPhone量產時程則可能會推遲至10月。

另外，5G毫米波iPhone潛在遞延的原因是AiP （Antenna in package）在4月初設計改變與測試實驗室暫停驗證服務，郭明錤說，如果疫情不能在6月前得到較好控制，毫米波iPhone占新iPhone出貨量比重將由原先15~20%下修至約5~10%。

郭明錤表示，若消費信心與實質購買力能在第3季開始恢復，預估2020年iPhone出貨量約1.65~1.75億支，年減10~15%；預估第1~4季出貨分別為4,000~4,200萬支／3,000~3,300萬支／3,200~3,500萬支／6,300~6,600萬支，不過，相關預測將會隨疫情變化修正。

另外，有關2021年新機部分，郭明錤表示，先前曾預期蘋果將在2021年上半年發表新款iPhone，但在疫情影響下，可能將會遞延到下半年。