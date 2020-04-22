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幣託攜手全家 超商點數能換比特幣

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

免費獲得比特幣！幣託科技與全家便利商店深化合作，讓全民只要到全家消費並累積會員點數，就可用會員點數免費兌換比特幣，幣託堅持讓全民也能貼近虛擬通貨，因此與全家合作，讓全家會員也能搭上長期持有虛擬通貨的機會，也讓點數創造更高的價值。

幣託於2014年即攜手全家成為全球首家完成便利商店買幣服務的公司，在雙方嚴謹的風險控管與洗錢防制基準下，幣託再次與全家合作，讓全家消費點數能兌換比特幣，以9,000點兌換等值30元比特幣。

幣託指出，以全家點數兌換比特幣具備兩大優勢。一為「零成本取得比特幣」，目前全家會員數約 1,200 萬名，每年會員兌換點數額度超過150億點，為讓全家會員可更靈活運用點數，進一步與幣托合作，提供會員點數交換虛擬通貨服務。

幣託去年即與中華電信完成點數兌換服務，提供中華電信1,500萬用戶免費取得比特幣，累積1,100 Hami Point點數，即可兌換等值1,000元比特幣。尤其中華電信完成點數串連平台，提供其他業者點數兌換為Hami Point，而民眾即可藉由中華電信點數平台，換取幣託比特幣兌換券。

其次，為「比特幣長期可能性 擴大點數經濟」。幣託表示，由於虛擬通貨仍在發展初期，價格波動成為一般人進場考量重要因素。幣託理解擔憂，因此投入點數兌換服務，企圖讓一般民眾、小資族群也能人手比特幣，卡位虛擬通貨長期發展可能性，讓虛擬通貨深入民間。

幣託指出，尤其多數人會忽略手頭上即將到期的消費點數，而點數兌換虛擬通貨逐漸走入一般人的目光。與中華電信、全家便利商店的合作，即是將點數經濟與虛擬通貨結合，滿足民眾「拿免費、壓好康 」的渴望；與其浪費殘點，不如轉換成比特幣，若價格長期走高，則放大點數價值。

全家便利商店 比特幣 中華電信

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