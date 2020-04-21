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台積致股東報告書 劉德音：於5G高速運算取得最好位置

經濟日報 / 記者簡永祥／即時報導

台積電21日上傳股東會年報，台積電董事長劉德音與總裁魏哲家在致股東報告書中指出，儘管 國際間貿易緊張局勢，造成總體經濟不確定性持續存在，台積電會公平且公正對待所有客戶；兩位決策層並強調，第五代行動通訊（5G ）帶動高效能運算應用發展，對先進技術需求強勁，而台積電技術 全球領先，正處於最佳位置，可望引領業界掌握市場成長。

劉德音與魏哲家在股東會報告書中表示，去年是台積電持續達成許多里程碑的一年，儘管貿易戰讓半導體產業遭遇逆風而呈現衰退，但台積電營收仍連續十年創歷史新高。

兩人表示，去年全球半導體產值年減 12%，但台積電受惠客戶對7奈米製程需求強勁，去年以美元計價，仍年增1.3%。

台積電7 奈米製程去年進入量產第二年，去年底前已取得超過 100 件客戶產品設計定案，廣泛應用在在行動裝置、高效能運算 (HPC)、物聯網 (IoT) 和車用電子等眾多產品中，去年 7 奈米家族占全年晶圓銷售營收占比達 27%。預估今年加計6奈米於第4季量產，7奈米家族，含7奈米強化版及6奈米，營收占比將逾30%；另外5奈米已於本季放量，成為另一成長動能，今年估占營收10%。

劉德音與魏哲家均強調，5G 網路與智慧型手機在全球幾個主要市場加速運用，預計未來幾年，晶片內含量更高的 5G 手機將更快普及全球，由於5G 手機要求更高效能、更快速及更複雜功能，將增加採用台積電領先業界的技術，而台積電也憑藉先進的技術與產能，及最廣泛的客戶群，正處於最佳位置，引領業界掌握市場成長。

至於面對國際紛爭，台積電秉持是大家的晶圓代工廠，會公平且公正對待所有客戶，並盡全力保護智慧財產，堅守技術領先、卓越製造及客戶信任的三位一體競爭優勢。

台積電 奈米 股東會

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