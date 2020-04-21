工業局免費智慧學習產業線上課 吸引10國學員

受新冠肺炎疫情影響，全球陸續出現教育中斷情形，經濟部工業局的「智慧學習產業整合輸出計畫」集結臺灣智慧學習產業艦隊，辦理「運算思維國際師資培訓工作坊」免費線上課程，吸引超過10國600位學員踴躍報名。

「智慧學習產業整合輸出計畫」今年首波於4月22日起至6月1日開辦，以運算思維搭配STEAM教育，結合「防疫」專題，辦理12堂「運算思維國際師資培訓工作坊」免費提供給全球教育工作者，透過線上直播共學方式進行跨國交流學習。

工業局表示，本課程吸引來自越、印、菲、泰、荷蘭、孟加拉、西班牙等超過10國600位學員踴躍報名。

工業局過去結合國內相關業者，整合師資、教材、軟體、到硬體，以國內校園作為試煉場域，並將智慧學習解決方案輸出至國際。本次因應疫情，聯合專業講師，結合自身居家防疫議題，輔以線上實作學習平台，透過實際動手做來增加學習趣味性。

「智慧學習產業整合輸出計畫」推動直播共學模式累積6年經驗，並連續3年獲選芬蘭HundrED Global Collection百大教育創新(2017-2019)。隨著疫情越趨嚴峻，全球超過160個國家關閉學校，近九成學生無法上學，工業局以遠距實作學習、直播課程節目化的方式，盼促成國際教育工作者共同激盪出創新教育思維。